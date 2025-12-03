後壁高中藝術季7日登場 千件藝文作品展售所得半數助弱勢

後壁高中藝術季預計十二月七日登場，師生都投入籌備中。（學校提供）

記者翁聖權／後壁報導

後壁高中藝術季將於七日登場，今年已邁入第十四年，有近五十個攤位藝術市集，百名創作者響應展售一百多幀版畫創作、一千件文創設計與三千多件陶藝作品，市集展售總額五成，將捐助後壁高中文教基金會，幫助學校弱勢學子。

校長黃彥鳴指出，後壁高中藝術季已成南台灣藝術盛事，每年都有上千愛好藝文人士造訪，也是後壁區極具傳統盛會。學校設計群美工科、室內空間設計科、多媒體設計科與廣告設計科、推廣教育陶藝班與版畫班師生、美工科校友會夥伴，以分享藝術獻愛心的初衷舉辦藝術市集，這些藝術作品展現後壁高中師生與校友的設計、文創、藝術教學強大能量與豐沛的創作成果。

他說，今年「後中藝術季」有文創設計、版畫創作、陶藝等各式各樣作品，每件都令人驚豔，現場安排取得手拉坯證照的美工科學生主持陶藝拉坯讓民眾體驗，學生將所學向民眾推廣藝術美感教育。

學校有最完整設計群科，設計教學、藝術推廣量能強大，藝術季活動也是師生年度成果驗收。而推廣教育班師生臥虎藏龍，如版畫班林淑芬甫榮獲第廿六屆磺溪美展磺溪獎，第四十一屆版印年畫有九位學員獲獎。歡迎愛好藝文的朋友攜家帶眷呼朋引伴來後壁高中參與藝術季盛會。