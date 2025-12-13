後壁黃家古厝童畫 交相輝映

副市長葉澤山與兒童美術比賽優勝者合影。（公所提供）

記者翁聖權∕後壁報導

由後壁黃家古厝文化藝術基金會主辦的「第一屆兒童美術比賽」十三日下午舉行頒獎典禮，副市長葉澤山與後壁區長李至彬等貴賓應邀到場頒發獎金與獎狀給優勝者，並與家長與小小藝術家一起見證創意作品綻放的精彩時刻。

基金會創始人黃崑虎表示，後壁區擁有深厚的文化底蘊，黃家古厝更是珍貴的地方文化資產，他期待透過美術比賽，讓更多人親近古厝、走進歷史，讓文化在世代之間自然傳遞。他也勉勵孩子勇於嘗試，將生活中的小小點滴化為藝術的靈感來源。

這項美術比賽以推廣在地文化與藝術教育為核心理念，希望讓藝術走進孩子生活，並透過創作培養觀察力、想像力與自信。比賽自徵件以來獲得熱烈回響，作品主題多元，充滿孩子對家鄉、自然與未來的無限想像，看得出天真視角下最真摯、細膩的感動。

得獎作品將於古厝空間展出，展覽時間自一一四年十二月十四日起至十二月廿七日止。現場提供導覽介紹，帶領民眾感受古厝建築特色與背後故事，希望童畫作品與百年古厝相互輝映，傳統建築也彷彿換上鮮明色彩，展現文化永續的新生命。

後壁區公所呼籲民眾，這個冬天不妨帶著家人一起走進黃家古厝，看孩子的創作能量如何點亮歷史老屋？一同分享藝術帶來的驚喜與感動。