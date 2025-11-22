後壁「大量廢棄物暫置區」火警 從晚間燒到白天釀空污
台南市 / 綜合報導
今年七月風災後，大量廢棄物都暫時堆放在台南白河區下秀祐橋附近，原定明年五月會清空，但昨(21)日晚間8點多，卻突然起火燃燒，且火勢一發不可收拾，台南消防局和環保局加派人力，並調派重機具開闢防火巷，還以水線防護砲塔防護阻隔，5個多小時後，也就是凌晨2點左右烈火總算控制，不過今天一早重回現場，仍有殘火持續燃燒，一度還傳出可能會悶燒一週，而這把火也燒出空污問題，空氣品質影響區域從原本5區，擴大到14區，這也引發當地農民抗議。
熊熊烈火伴隨著濃濃黑煙直竄天際，晚間惡火，燒得又猛又烈，廢棄物全陷入火海，燃燒面積龐大，消防隊獲報也趕緊抵達現場，佈水線灑水滅火，現場濃煙狂竄，火勢一發不可收拾，消防隊趕緊加派支援，火勢持續燃燒，一路從深夜燒到白天，這裡是台南白河區下秀祐橋附近，由於七月風災導致當地延伸約20幾萬噸的廢棄木材堆。
環保局原定明年五月清空，沒想到昨(21)日晚上，突起火燃燒，由於木材堆助長火勢，民眾昨(21)日晚上8點40分報案，火勢實在太大，9點18分環保局派遣重機具前往現場，更加派人車前往，9點55分發布細胞簡訊，中間用重機具開闢防火巷，水線防護砲塔防護阻隔。
一路到了今(22)日凌晨2點多，火勢總算控制，台南市消防局救災救護第一大隊長邱國禎說：「起火原因還需要後續火災調查，先以防阻延燒，還有後續殘火處理為主要。」台南市政府環保局副局長陳幸芬說：「出動移動是空氣品質監測車，在下風出做空氣品質監測，目前空氣品質都是普通啦。」
因為受到北風影響，濃煙往南飄送，空氣品質影響範圍擴大，從原本5區變成14區，包括後壁、東山、柳營等等，也引發當地農民也抗議，當地農民張令騰說：「曾經有火災的經驗請你們一定要注意，結果我提醒了然後昨天還是發生大火，所以我這邊也要督促地方政府一定要負起責任。」
火勢延燒十幾個小時，一度還傳出可能會悶燒一週，嚇壞不少人，但這把火燒出空污引發民怨，地方居民盼相關單位全盤檢討，盡早恢復乾淨的生活環境。
