後大罷免時代 數個民團週六舉辦「世代接力 公民力量再集結」論壇
[Newtalk新聞]
台灣從去年國會濫權法案所引發一系列公民運動，到今年的大罷免，我國民主要如何維繫與鞏固，是不少人在大罷免後仍持續關心的議題。為此，辜寬敏基金會、經濟民主連合、台灣公民人權聯盟、台灣安保協會等數個民間團體將於本週六（11/1）在集思北科大會議中心舉辦「世代接力 公民力量再集結」論壇，邀請數名專家學者共同討論台灣民主要如何維繫及鞏固。
辜寬敏基金會認為，「轉型正義」是面對民主鞏固問題的其中一項重要途徑，能幫助解開當前台灣社會面臨的許多困局。特別是在大罷免過後，關心台灣未來的公民力量依舊強大。因此，辜寬敏基金會籌備多時，推出以「台灣下一步 — 覺醒 x 記憶 x 行動」為主題的系列活動，希望為公民力量充實底氣、持續壯大，一起為「台灣下一步」尋找出路。
這系列專題，包含「台灣民主的挑戰」、「台灣的戰略地位」、「台灣主體歷史記憶」三大基本戰略，對外公開舉辦 1場論壇、8場講座；同時也與罷團志工合作，從「資訊戰」、「組織戰」二個戰術切入，進行2場工作坊的內部培力。盼能就歷史的視角，理解我們身處的時代，並務實地看待政治領域中的各種戰術運用，與台灣公民一同找到能夠付諸行動、鞏固民主的力量。
尤其近來台灣外部有紅色勢力擴張滲透，以及內部威權遺毒與民粹力量，這三股力量集體侵蝕台灣民主的情形日趨嚴重，面對即將來到的2026，台灣眼前的民主鞏固如何維繫？此外，相較國民黨「疑美論」、民眾黨「等邊三角形」這些背離國際現況的論述主張，近日美國總統川普與日本首相高市早苗會面，強調美日同盟並堅定反對片面改變台海現狀，反而更凸顯台灣的重要。
本週六（11/1）「世代接力 公民力量再集結」論壇率先登場共同探討這些重要的議題。論壇首先將由辜寬敏基金會董事長王美琇進行開場致詞；再由經濟民主連合召集人賴中強、辜寬敏基金會執行長楊宗澧報告「公民力量續攤：後大罷免時代的國會監督與民主鞏固」，並由民進黨立委范雲主持；最後由中研院社會所特聘研究員吳介民、台灣安保協會副秘書長何澄輝針對「別再說等邊三角形：印太地緣政治與台灣新戰略」進行報告，並由民進黨立委沈伯洋主持。
時間：2025年11月1日(六) 13:00–17:00
地點：集思北科大會議中心 感恩廳（台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓2樓）
主辦：辜寬敏基金會、經濟民主連合、台灣公民人權聯盟、台灣安保協會
