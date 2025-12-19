後天冬至「3巧合日」超難得！命理師：8生肖轉運好時機 6祕法曝

冬至不只可以吃湯圓開運，另有5大祕法可增強運勢。示意圖／photoac

今年進入尾聲，其中21日相當特別，不僅是一年一度的冬至、巧逢天赦日，也是所謂的「121新的起步日」，為80年難得一遇的格局，對此民俗專家指出，天赦日是適合向玉皇大帝懺悔、請求赦罪的重要日子，而8個生肖也能趁這時換氣改運；另外不只冬至吃湯圓開運，另有5大祕法也能讓運勢更旺。

今年最後一個「天赦日」！祭拜方式、時間：

命理師楊登嵙說明，天赦日依四季而定，春為戊寅日、夏為甲午日、秋為戊申日、冬為甲子日，每年僅約5至7天，又今年12月21日為農曆11月2日，正逢甲子日與冬至重疊，能量特別強，同時也是國曆與農曆中的最後一個天赦日，相當珍貴。

然而「天赦日」是向玉皇大帝懺悔、請求赦罪的重要日子，許多民眾在這天於住家門口或廟宇焚香祭拜，尤其適合祈求因果病久治不癒、事業受阻、官司糾紛、健康不安等問題；完成赦罪後，再進行補財庫與迎好運，能產生事半功倍的效果。

而祭拜最佳時間為當日上午5點至下午3點，民眾可準備清茶3杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花，以及天公金、福金、壽金、刈金、補運錢與手寫懺悔文；楊登嵙提醒，祭拜時需清楚稟告姓名、年齡、生日與地址，唸出懺悔內容，最後將金紙、懺悔文與蓮花焚化，桂圓敲碎後連殼投入金爐，象徵破殼重生、轉運開泰。

民俗專家指出，可於特定時間將家中靠龍邊窗戶打開排出穢氣。示意圖／photoac

感覺運勢卡卡？8生肖快換氣改運！

另外民俗專家廖大乙指出，今年乙巳年雙春閏六月為變動的一年，許多人感覺心浮動、氣低迷，而國曆又是12月21日的「121新的起步日」，今年犯太歲的「蛇、豬、虎、猴」等生肖，可把握特別的「三巧合日」換氣改運，明年犯太歲的「鼠、馬、兔、雞」4生肖也可先補運。

廖大乙表示，換氣方法自20日深夜11點至21日晚間7點，可把家中靠「龍邊」的一扇窗打開一段時間，而開窗「換氣」讓穢氣排出去，讓新鮮空氣進來，就是改運；至於明年犯太歲的生肖，除了可「開窗換氣」，也可準備香蕉、李、梨、鳳梨、蘋果等水果，取「招你來旺果」的吉祥諧音，對天雙手合十祈求未來諸事平順。

一年一度的「冬至」該如何開運？6大祕法報你知

命理老師林霖表示，「冬至」為一年當中白天最短、夜晚最長的一天，具有「小過年」意涵，不過冬至前後處陰陽交替之際，不太適合做任何重大決定，包括買賣、簽約、規劃新計畫等，建議可於住家或辦公室的「北方位置」稍作停留，讓身體加以休息與沉澱，能吸收冬至「閉藏養元」的能量；以下林霖分享6大冬至開運方法：

命理師表示，可準備36顆紅豆放入紅包袋，置於枕頭下直到下一個冬至。示意圖／photoac

吃湯圓：當天可吃9顆或其倍數，意味著「圓」滿如意、人「緣」大旺；而白色湯圓象徵提升人緣、貴人運，粉紅湯圓可增加姻緣、喜慶好事。 座北方：冬至當天可在家中或辦公室北方位置休息、冥想或小憩，林霖表示，也可躺草皮15分鐘，吸收北方旺氣磁場，增強元氣、冬至養生。 紅豆36顆：可準備36顆紅豆放入紅包袋，置於枕頭下直到下一個冬至，幫助穩聚財庫、催旺財運冬至後陽氣漸長。 廟宇點燈：冬至是祈福、酬謝神明的日子，到廟宇拜拜、點燈，祈求來年平安順利。 檀香淨化：建議午時11至13點可點檀香繞屋一圈，再走向屋外，祛除霉運；另外將粗鹽撒於房屋四角及門口，可淨化磁場、除穢迎旺。 豬腳麵線：豬腳麵線象徵「踢開霉運」，不僅可為長輩添壽，也可助犯太歲生肖轉運。

★《鏡報》提醒您：民俗說法，僅供參考。



