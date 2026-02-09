後天恐又有冷氣團！低溫再探12度 「東北風除夕接力」北東濕涼到初二

氣象署表示，週三（11日）至週四（12日）清晨有冷空氣南下，北部及東北部氣溫稍下降。（示意圖／劉耿豪攝）

今天（9日）白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升，北部、宜蘭及花蓮16至18度，中南部及臺東約20至22度，但各地早晚仍偏冷。氣象署表示，週三（11日）至週四（12日）清晨有冷空氣南下，北部及東北部氣溫稍下降，除夕（16日）另一波東北季風接力，北部及東半部地區有局部短暫雨。

氣象署指出，明天（10日）各地氣溫回升，北部高溫22度，中部及東半部22～24度，南部26度，澎湖及金門18度，馬祖14度，但早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；天氣方面，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署說明，週三至週四清晨鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，西半部及宜蘭低溫12～16度，花東及澎湖16～18度，金門13度，馬祖11度；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週四白天起東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週五至小年夜（13日至15日）各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其中15日東部地區亦有零星短暫雨。除夕至初二（18日），東北季風增強及影響，北部及東北部氣溫稍下降；天氣部分，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

