《後宮甄嬛傳》過年馬拉松回歸！孫儷、趙麗穎古裝經典24小時直播

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

農曆新年追劇有著落了！《後宮甄嬛傳》過年馬拉松將於2月12日（四）晚間6點起，在八大劇樂部 YouTube 頻道正式開播。今年除了《後宮甄嬛傳》，孫儷主演的《芈月傳》以及趙麗穎、馮紹峰主演的《知否知否應是綠肥紅瘦》也將加入24小時連續直播，並同步開放專屬聊天室，讓劇迷可以邊看劇邊互動，熱鬧迎接馬年。

《後宮甄嬛傳》過年馬拉松將於2月12日（四）晚間6點起，在八大劇樂部 YouTube 頻道正式開播。（圖／八大電視）

八大電視《後宮甄嬛傳》直播馬拉松已連續舉辦五年，自2022年疫情期間首度推出以來，每年春節開播都掀起全台追劇熱潮，去年起更吸引廣告客戶冠名支持，觀看人數屢創新高，成為春節固定追劇活動之一。

廣告 廣告

八大劇樂部 YouTube 頻道統計，2025年《後宮甄嬛傳》連續26天、24小時不間斷播出，共12輪播放，累計觀看次數高達2,030萬9,541次。其中，皇上駕崩的經典橋段曾創下單時段最高觀看人數，8萬3千人同時在線，再次證明其經典地位依舊。

今年的春節馬拉松節目，將由《後宮甄嬛傳》揭開序幕，於2月12日（四）晚間6點開播，《知否知否應是綠肥紅瘦》從12日中午12點開始，《芈月傳》則自2月13日（五）晚間6點上線，可透過 YouTube 頻道掌握最新開播資訊。

更多FTNN新聞網報導

袁惟仁寫〈征服〉助奪金曲歌后！ 那英得知病逝消息發聲了

男星暴瘦15公斤！回歸8點檔 首度解鎖「有錢人」角色

尹昭德為戲健身！黃尚禾首戰8點檔 直呼：像回到家

