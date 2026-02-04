後宮起火了！「日本最強軟飯男」宣告解散仍不放棄 揚言開啟第二章已連繫新對象

渡部龍太宣告「一夫多妻制」解散，整理行李搬出住家，改住在車上。圖／翻攝自「渡部竜太」X

被封為「日本最強軟飯男」的38歲無業男子渡部龍太，後宮看來失火了！3日在其YouTube頻道宣告解散一夫多妻制，2名妻子決定離開他。渡部因此失去住處，改在車上開啟新生活，不過他也揚言啟動「一夫多妻第二章」，並稱已和4名有意願的女性聯繫，貫徹他的後宮之路。

綜合媒體報導，渡部龍太曾稱自己「全盛時期」時，同時擁有4名妻子及2名女友，靠著她們供養當全職家庭主夫處理家務，豪言想生出54個孩子超越德川家齊，被網友稱為「最強軟飯男」。後來，仍在他身邊的妻子為陽咲、彩花及千春3名，如今他的後宮燒起來了！

渡部龍太3日在其開設的「一夫多妻ちゃんねる」YouTube頻道宣布解散，他在影片中解釋，去年因為忙於照顧剛出生的雙胞胎，導致他「身為一夫多妻男的活動」完全停擺，為了能持續自己的計劃，想把孩子養育責任交給妻子們，還提議她們可以開設「單親媽媽互助頻道」賺錢，自己繼續去找新老婆。不過妻子覺得渡部不在了，不如乾脆解散，最後陽咲和千春決定離開回歸平常生活。

「軟飯男」渡部龍太的後宮起火，2名老婆決定離開他回歸平常。圖／翻攝自「一夫多妻ちゃんねる」YT

面對妻子的離去，渡部沒有挽留，還比喻這「就像樂團一樣，因為音樂方向性不同而解散」，不想因為別人的想法改變自己的生活方式。最終，他被迫搬出住處，改住在豪華休旅車豐田Vellfire上，並宣布開啟「一夫多妻第二章」，稱已和4名有意願的女子聯繫上，將繼續他的「後宮之路」。

渡部的影片引來日本網友的一片罵聲，表示「每個人都假裝自己是受害者，但最大的受害者是孩子」、「只有真正富有的人才能擁有多個家庭。如果你養不起他們，就不要再到處播種了」、「在嘲笑兼職員工嗎？這簡直是太過分的道德騷擾」，並為千春的決定表示支持，「為了孩子們，你們一定要離開」、「你已經決定自己的道路了！我支持你」、「自己養孩子肯定比靠皮條客養大容易得多」。



