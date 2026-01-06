「後山的夜不會一樣了」文大香腸伯癌逝...小燈陪伴20年夜晚 校友哀悼：寒流也不再有人燒柴

文化大學後山的香腸伯，簡單攤位曾是學生與校友夜晚的回憶與溫暖。（翻攝自臉書）

「往後再看不到那髒髒破破、掛著瞬取小燈的香腸攤，寒流也不再有人燒柴，也看不到有人橫躺睡覺顧香腸的風景… 」

位於陽明山上的文化大學後山，以俯瞰北市夜景聞名，也因一名熟悉的香腸攤販—「香腸伯」而添暖意。近日有網友在臉書社團透露，香腸伯已於去年底（2025）因癌症病逝，消息一出，掀起校友與學生們的追憶浪潮，紛紛在留言中分享與他相伴的夜晚回憶。

後山夜景＋香腸香氣 香腸伯成校園象徵

香腸伯在文化大學後山擺攤已有20餘年，雖未固定營業時間，但每逢天氣晴朗的夜晚，他便騎著機車上山，在斜坡角落架起簡單攤位，掛上寫著「瞬取」的小燈燈籠，販售現烤香腸。

許多學子回憶，香腸伯總是穿著厚外套、嘴裡叼著煙，熱情招呼經過的學生：「帥哥美女要不要吃香腸？」夜色與香氣交織下，他的攤位不僅是美食所在，更是許多學子青春中的片段與人情味象徵。

校友回憶：陪伴十年的暖心夜晚

一名林姓校友在社團貼文中寫道，他與香腸伯從大一相識至今已超過10年，從寒暄幾句的客人，到能深夜閒聊的熟識朋友。校友感慨：「冬天寒流來時，還會一起在攤位旁燒柴取暖聊天。那樣的畫面，如今再也看不到了。」「感謝阿伯，一路好走，願您在另一個世界一切安好。RIP… 致青春回憶中的美味。」

貼文下方湧入大量悼念留言，網友紛紛寫道：「以前在校時常吃，那味道真的不錯」「有次還跟阿伯一起烤火，大半夜兩人邊烤木頭邊聊天」「謝謝阿伯，後山的夜不會一樣了」。

簡單攤位承載的校園回憶

香腸伯雖然只是文化大學後山的一個小角落，卻成為許多學子與校友青春的一部分。他的離去，讓後山的夜色少了一份熟悉的溫暖，也提醒人們珍惜那些日常中不起眼，卻能留下深刻回憶的人與事。

