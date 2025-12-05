後川普關稅時代 澳洲、越南全球吸金

長期以來，海外投資配置繞不開美國、日本、歐洲、中國大陸；不過，不少機構對於「後川普關稅」時代的全球局勢，都有新想法，而澳洲與越南正在成為海外投資的新焦點。

從法人的角度觀察，澳洲是成熟市場裡最具韌性的防禦型資產，越南則是新興市場中少數擁有高成長與制度改善並行的國家。兩者的共同點在於，正好處於政策明朗、資金加速進場、經濟方向清晰的關鍵時刻。

在全球尋找美債以外替代市場時，澳洲近一年被頻繁提出。野村投信指出，當美債因降息預期反覆而大幅震盪，澳洲公債卻展現出更強的防禦特性。

支撐澳洲這種穩定性的，是其長期形成的經濟結構。法人指出，澳洲的產業分布均衡，其中，知識型服務業占國內生產毛額（ＧＤＰ）七成，形成穩定的現金流來源；天然資源部門則在全球景氣回落時提供額外支撐，使澳洲在過去卅年裡僅出現過一次輕微衰退，遠低於美國與歐洲的波動。

更關鍵的是人口紅利，在多數成熟國家普遍老化的背景下，澳洲透過移民政策維持每年百分之一點五的人口成長，內需市場、稅收與勞動力結構保持活力。澳洲的經濟也不依賴單一城市，而是由東岸科技與金融、西澳礦產能源、南澳再生能源等多核心區域共同推動，降低了集中風險。

國際貨幣基金（ＩＭＦ）預估澳洲二○二六年經濟成長率將重回百分之二以上，加上三大國際信評機構至今持續給予ＡＡＡ評級，使澳洲公債成為今年以來國際資金最積極布局的成熟市場標的之一。

過去，越南常被視為中國大陸世界工廠的替代。摩根投信資料顯示，越南近年外貿動能強勁。去年美國已成越南最大出口市場，出口額達一一九六億美元，順差年增百分之廿五點六。雖川普政府對越南商品課徵百分之廿的新關稅、對轉運貨徵百分之四十，但雙方迅速達成貿易協議，政策明確反而有助提振供應鏈信心，吸引更多外資重新評估越南作為全球製造基地的角色。

越南政府為二○二五年設定百分之八點三到百分之八點五的ＧＤＰ成長目標，上半年為百分之七點五二年增率，八月零售銷售更成長百分之十點六，展現出內需市場的強勁活力。此外，今年前八個月外國直接投資（ＦＤＩ）註冊額達二六一點四億美元、年增百分之廿七點三，其中製造業占比超過六成，顯示外資的青睞。

富邦銀行資深副總吳傳文認為，越南屬於高成長、高波動市場，估值高於五年平均，但股市上漲主要源於企業獲利改善，並非過度投機。投資人接觸越南的方式包括越南股票基金、越南ＥＴＦ，或是涵蓋東協區域、越南比重較高的亞洲區域基金。

外銀人士指出，在全球進入高波動與供應鏈重新洗牌的時代，澳洲與越南剛好代表海外配置的兩端：一端是穩健、信用良好、能與美國互補的成熟市場；另一端是經濟成長快速、外資湧入明確、具備十年趨勢的新興市場，除了美、歐、日、中之外，這兩個市場值得被放進投資人的長期視野中。

