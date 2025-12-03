後年禁廚餘養豬 台中文山廠清運車排長龍苦等5小時原因曝

永久禁用廚餘養豬將有一年轉型期，台中市每日產生約300噸廚餘，去化備受關注。有廚餘清運司機爆料，文山焚化廠處理不及，連2天大排長龍，昨排隊5小時，只能無奈加班乾等，叫苦連天。環保局說明，近期因逢歲休，首套脫水設備正在試車中，尚未正式連續處理運作。

環保局長吳盛忠說明，廚餘因含水量高，不論掩埋或焚化都不理想，因此緊急階段首要提升脫水及固液分離能力。首套脫水設備已於11月30日安裝，每小時可處理5至6公噸，若採16小時兩班制，每日可處理約80噸；第二套設備也將於近日進場，每小時再提供3至5噸處理量。

廣告 廣告

環保局說明，這套固液分離處理系統經測試約可去除40%水分，且可經目視篩選挑揀去除不適合（尺寸過大之果菜或硬物鐵件）進壓縮脫水機的廚餘，有效減少廚餘含水率及設備運轉效能，目前還在細部調整優化，待調整試車、流程完備後，將繼續安裝第二台，待中央政策轉變後，後續將廚餘做有機肥跟液肥。

環保局指出，市府同步強化既有設施，包括提升外埔生質廚餘廠厭氧發酵處理熟廚餘比例，初步測試顯示產氣量可增加1.1到1.3倍；另透過將廚餘打碎後送進汙水處理廠進行共消化，以增加整體處理效率。

環保局說明，市府中長期規畫，將全面走向「能源化與資源化」，包括以共消化產生沼氣並尋找可轉電設施，廚餘液體將製成堆肥，固體部分則持續優化技術，以達到不進焚化爐的最終目標。

【看原文連結】

更多udn報導

勞保老年年金該一次領？「這時間點」最划算

早上醒腦不靠咖啡！專家推更有效晨間清醒法

搭機為省錢被迫升等商務艙 1情況能搶到便宜

外帶鼎泰豐辣油被拒 店員大方給外國人原因引論戰