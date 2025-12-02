後年起全面禁止廚餘養豬！侯友宜：新北一定配合中央

政治中心／綜合報導

非洲豬瘟中央災害應變中心昨與地方政府開會，討論廚餘養豬政策調整，擬於2026年起1年為轉型期，自2027年起1月1日起全面禁止廚餘養豬。對此，新北市長侯友宜今（2）日表示「中央、地方是要共同攜手合作，來防止非洲豬瘟再度發生，新北市一定配合中央」。

今年10月台中市梧棲區一間養豬場驗出非洲豬瘟病毒，應變中心11月3日公布疫情調查報告，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘。應變中心考量兼顧防疫、廚餘去化與養豬戶轉型實務，未來擬全面禁止廚餘養豬，但設轉型期。為鼓勵廚餘養豬戶加速轉型，農業部規劃立即要轉型的豬農，今年底前提出申請，提供飼料補助每頭3600元，2026年申請每頭補助減半為1800元。

農業部長陳駿季昨晚間表示，該方案仍有待週四行政院會拍板定案，至於部分縣市有其他意見，仍須與豬農討論，不過，大方向是逐步全面禁止廚餘養豬。

對此，侯友宜上午出席「2025新北市第15屆金志獎-績優志工暨團隊表揚」活動受訪時表示，中央、地方要共同攜手合作，防止非洲豬瘟再度發生，所以新北市一定配合中央，在廚餘的轉型過程當中，全力地防範，希望未來非洲豬瘟不再起。

