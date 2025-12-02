後年起擬全面禁廚餘養豬 盧秀燕喊樂見其成

▲台中市長盧秀燕上午主持市政會議，對於中央訂出2027年起禁廚餘養豬的政策，會後表示樂觀其成。（圖／記者顏幸如攝，2025.12.02）

[NOWnews今日新聞] 非洲豬瘟中央災害應變中心近日召開會議，規劃自2027年起永久禁用廚餘養豬，並提供一年轉型落日期限，讓豬農有時間來調整。台中市長盧秀燕表示她樂見其成，雖然該計劃尚未定案，但與台中市明年10月起禁廚餘養豬的規劃時程相近，台中市會朝與中央同步的方向努力。

台中市今年10月發生非洲豬瘟，廚餘養豬議題受廣泛討論，中央災害應變中心昨天召開會議，擬自後年起永久禁用廚餘養豬，並給予一年轉型落日期限；今年底前經聯合檢查通過並獲地方政府同意的養豬場，於明年元旦起准許使用廚餘養豬一年。農業部今（2）日將與養豬產業座談，聆聽產業界意見，做為行政院最後決策的參考。

台中市長盧秀燕上月已宣布台中市將禁止廚餘養豬，上午主持市政會議後受訪時表示，對於一年後落日禁廚餘餵豬的政策，中央順應民意，台中市樂觀其成，相信這也是全國民眾在非洲豬瘟事件後的共同看法。

盧秀燕說，市府一直在擬禁廚餘養豬的計畫，原本落日期程落在明年10月左右，和中央的明年12月差不多，市府內部將開會討論，朝與中央步調一致進行修正，方便豬農和廚餘業者有所遵循，一切等接到正式通知後儘快因應。她透露市府將準備一些預算推動廚餘政策，例如鼓勵市民朋友自行處理廚餘。

