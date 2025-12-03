後年起禁廚餘養豬！改由清運業處理 餐飲恐喊漲

營養午餐每餐恐增加3元左右。（圖／東森新聞）





餐飲恐怕又要漲？農業部前天（1日）宣布，2027年起全面禁止廚餘養豬，預估這禁令將讓全台環保清運需求量大增，因此成本可能大漲。受影響包括團膳業者，營養午餐每餐恐增加3元左右，連帶影響便當等餐飲業，未來恐怕會轉嫁到消費者身上。

鍋鏟湯匙快炒雞肉蔬菜，再倒入一格格鐵盒中，團膳菜色多元，但未來恐怕會漲價，就是因為農業部研擬1年內達成全面禁止廚餘養豬，豬農不收廚餘，改由清運業者處理，提高團膳餐飲業成本。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信：「我們加總起來之後1公噸的廚餘，包含整個的運送到去化的成本，大概會落在4000塊到6000塊不等，當然可能更高，也可能更低，所以會影響學校午餐的費用，我在抓大概會是在3塊錢以上。」

過往廚餘處理費，每桶補貼豬農50到100元，改由專業清運業者處理，現在報價是一桶1500到2000元，翻倍的處理費成為業者成本，再轉嫁到消費者身上，更不排除未來需求增加。清運報價持續飆升，團膳就預計每餐漲2到3元，但可能漲價的還有它。

自助餐便當店，滿滿菜色任你挑，餐盒裝滿滿，如果內用沒吃完，一旁有廚餘桶能丟，再加上店家炒菜剩的食材也是廚餘，每天由清運業者處理，有便當店就透露，每個月廚餘垃圾清運費超過5000元。

便當店業者：「（清運行情）都差不多都很貴，一個月都好幾千，怕（清運費漲）也沒用，他漲你還是要收（廚餘）。」

不只怕清運費飆高，像是雞的下腳料，目前處理成本一隻4元，未來禁止廚餘養豬，不排除漲5到10成，下腳料處理費會來到6到8元，每隻雞的生產屠宰成本可能漲10元。

原物料一漲，加上廚餘清運成本飆升，餐飲業者就得考慮漲價，便宜的廚餘去化管道將消失，層層影響下來，苦的還是民眾的荷包。

