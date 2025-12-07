後庄國小校慶 表揚拔河勇奪全國亞軍並展現雙語推動成果

後庄國小拔河勇奪全國亞軍佳績獲表揚。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

高雄市後庄國小拔河運動項目締造佳績，拔河校隊於今年全國拔河錦標賽勇奪亞軍、高雄市也榮獲男生組第一名、混合組第三名，展現學生團隊合作與堅毅不放棄的精神，學校特別於二十七屆校慶頒獎表揚。

另，後庄國小在雙語推動也展現成果，今年在國際教育與數位學習上亦全面推展，獲教育部核定「國際教育計畫」，十一月間首次接待日本教育參訪團，學生得以在熟悉的校園環境中進行跨文化交流；數位硬體方面，「班班有大屏」建置全面完成，搭配行動載具，提供更完善的智慧學習環境。

廣告 廣告

特別的是，後庄國小校慶以學生自主參與為主軸，主持學生黃珦淳、何宥宸在三位外師與中師協同指導下，展現穩健台風與自然英語表達；外籍教師Tregg表示，孩子在準備過程中展現高度興趣與勇氣，「最重要的是孩子敢開口、願意嘗試，這正是雙語教育的核心目標。」

英文任課教師黃雅慧亦分享，EMI 課程推動第二年後，學生使用英語的意願明顯提升，更凸顯平日課堂累積的自信；擔任司儀的學生邱芷琪與蔡宛蓉表示，雖然起初緊張，但在導師吳秀媛老師的鼓勵與練習中逐漸建立信心，「能在大家面前主持活動，並開口說英文，覺得很驕傲。」

校長李宗緯說，今年校慶不僅是學生展現運動成果的舞台，也呈現雙語教學、國際交流與數位學習的整體成效。未來將持續精進教學品質，打造更具國際視野與永續價值的校園。