即時中心／温芸萱報導

花蓮吉安鄉一名曾姓工廠老闆前（18）日準備開車時，發現後座有名陌生男子倒臥，嚇得連忙報警。救護人員到場確認該名劉姓男子已明顯死亡。警方調查，劉男16日上午曾到派出所問路後進入工廠，之後再未出現。鑑識初步排除外力傷害，研判劉男可能因天冷躲進車內取暖而猝死，檢警將進一步解剖確認死因。

花蓮吉安鄉18日上午發生一起離奇死亡案件，一名曾姓男子當日上午8點多準備開車外出，卻聞到車內有異味，回頭查看時赫然發現後座有一名陌生男子，倒臥在座位一動也不動，嚇得他連忙報警。

廣告 廣告

警方接獲通報後迅速到場，並通知救護人員，不過救護人員到達時，男子已明顯死亡。現場鑑識人員初步檢查，並未發現外力傷害痕跡。

據警方調查，這名陌生男子姓劉，64歲，家住在吉安鄉，16日上午曾步行至派出所詢問路線，表示要去附近找朋友，之後監視器拍下劉男折返進入該工廠，隨後就再未出現。警方推測，16日當天天氣轉冷，劉男可能為避寒躲進車內，但真正死因仍需透過解剖進一步確認。

這起事件讓曾姓車主與附近居民感到相當震驚，曾男表示，車子平時停放在廠區內，沒有上鎖，沒想到會有陌生人死在車內。檢警表示，目前已完成初步採證，將持續調查劉男進入工廠的原因以及猝死真相，釐清是否涉及其他因素。

原文出處：快新聞／後座出現陌生人屍體！花蓮車主嚇壞報警 初判死因竟是…

更多民視新聞報導

前高層驚傳「帶半導體機密奔英特爾」 台積電董事回應了

鄭黃會竟趁機攻擊執政黨！徐國勇怒轟「極為失敗」：無助國家團結

故意的？鄭麗文竟出席「抗日紀念講座」 綠委轟：老大哥中共授意

