後悔了？ 立陶宛總理直言：當初准設「台灣代表處」太衝動

立陶宛總理魯吉尼涅直言，當初准許台灣方面以「台灣」為名，在立陶宛設立代表處是個「巨大的錯誤」。

立陶宛總理魯吉尼涅，日前接受媒體專訪時表示，立陶宛在2021年7月20日，准許台灣方面以「台灣」為名，設立「駐立陶宛台灣代表處」，是一項重大戰略失誤。魯吉尼涅甚至形容，這項舉動簡直像是「肉身撞火車」。（葉柏毅報導）

魯吉尼涅是在接受《波羅的海通訊社》專訪時這麼說的。她表示，在准許台灣以「台灣」為名，在立陶宛設立代表處之前，並沒有與歐盟或美國事先協調，等於是跟中方直接槓上，完全沒有任何保護，這等於是肉身跳到火車前，其結果就是立陶宛與中方關係急劇惡化，立陶宛最後輸了。

魯吉尼涅指出，其他歐洲國家同樣設有台灣辦事處，但都是在充分協調之後，才以「台北代表處」名義設立，因此得以與北京維持正常的工作關係。立陶宛當初在這麼做之前，應該要做好溝通工作，但當初立陶宛認為，只要先做了，全世界就會突然讚賞立陶宛，然而在做了之後，才發現沒人理會、沒人讚賞，而且打壞了與中國大陸之間的關係，是個「巨大的錯誤」。

隨著立陶宛新政府在去年9月上任之後，魯吉尼涅內閣的首要計畫，就是恢復與中國大陸之間的關係，至少要達到與其他歐盟成員國相同的程度。但魯吉尼涅也強調，現在她學會了，任何關係正常化的嘗試，都必須要先與歐盟及美國協調。