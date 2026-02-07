後悔了？立陶宛總理稱設台灣代表處是「犯下大錯」：對中關係惡化

2021年台灣在立陶宛用「台灣」的名稱，在當地設立代表處，兩國邦誼持續深化交流，沒想到近日立陶宛總理接受專訪時，稱這個決定「犯下大錯」。中國見縫插針，喊話立陶宛回到一個中國原則的正確軌道上，我國外交部則痛批，中國強行施加獨斷偏頗的意志於他國，根本是對國際社會洗腦的霸凌行徑。

2021年設立駐立陶宛台灣代表處 歐洲首個以台為名外館

台灣跟立陶宛關係逐年升溫，2021年7月宣布設立「駐立陶宛台灣代表處」，同年11月在首都維爾紐斯正式成立並掛牌運作。台立兩國持續深化交流，不過立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）接受專訪時，卻說允許台灣開設代表處是一個「戰略錯誤」，因事先沒有與歐盟、美國協調，導致對中關係急遽惡化，並形容立陶宛真的是「衝到火車前面，結果輸了，付出了代價」。

「駐立陶宛台灣代表處」是歐洲首個以台灣為名設立的外館，雙方是共享自由民主價值的重要夥伴。而立陶宛是否可能迫於經貿壓力，再調整台灣代表處名稱？魯吉尼涅則沒明確回應。

對岸喊「回歸一中」 外交部：對國際洗腦的霸凌行徑

但對岸見縫插針，中國外交部藉機向立陶宛喊話，表示希望立陶宛將改善雙邊關係的意願，轉化為實際行動，「儘早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道上來，為中立關係的正常化積累條件」。

我國外交部重申駐處名稱是雙方共識，並非片面決定，中國一再誆稱國際社會認同所謂「一中原則」，不僅完全不符事實的現況，更凸顯中國強行施加，其獨斷偏頗的意志於他國，並對國際社會洗腦的霸凌行徑。中國又想打壓台灣外交空間，台立關係是否穩健，後續還有待觀察 。

