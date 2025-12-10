後悔了？馬斯克稱DOGE「小有成效」但重來不會加入

法新社10日報導，億萬富豪馬斯克(Elon Musk)認為，他在政府效率部(DOGE)任內的削減支出工作「略有所成」，儘管他覺得原本可以把那些時間專注在自己的公司。

這位電動車大廠特斯拉(Tesla)和太空探索科技公司(SpaceX)的創辦人，是在10日播出的米勒(Katie Miller)播客節目中發表這番談話。米勒是DOGE前發言人，她的丈夫是美國總統川普(Donald Trump)的白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)。

廣告 廣告

在川普重返白宮後，馬斯克曾擔任DOGE的負責人好幾個月，對美國聯邦政府的人力與機構進行大刀闊斧的改革。

但馬斯克在6月因為白宮的旗艦性稅收與支出法案和川普鬧翻，他稱這項法案是「簡直瘋了而且具有破壞性」。

但被問到如果重來「還會再加入DOGE嗎」? 馬斯克回答說，「不，我並不這麼認為」。「我覺得當時如果不是去DOGE的話，我基本上會投注在我的公司。那樣的話，他們就不會去燒那些車了」。

馬斯克指的是他在執掌DOGE期間，特斯拉經銷商和充電站通報的破壞行為。

馬斯克在播客中說，「我們算是略有所成。多多少少算成功。我們制止了許多毫無意義、完全是浪費的資金」。

DOGE實際上節省下的金額難以量化，獨立觀察家堅稱，美國政府宣稱的數字遠低於實際金額。DOGE網頁目前公布的削減金額是2,140億美元。(編輯:王志心)