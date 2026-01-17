後悔嫁給他！帶貨女王章小蕙爆遭阻見小孩內幕 鍾鎮濤冷笑回應

章小蕙近日掀往日舊帳，爆料離婚後被前夫鍾鎮濤阻止探視小孩。（翻攝微博）

昔日恩怨再次成為焦點，港星章小蕙近期在節目中罕見重提與的婚姻，不僅直言後悔當年太早踏入婚姻，還自爆曾被刻意阻擋，導致無法與兒女碰面。這番言論迅速在網路上炸開鍋，也讓兩人的過往糾葛重新攤在聚光燈下。

結婚是一生最後悔的事

當年兩人那段轟轟烈烈的婚姻，以鍾鎮濤破產與章小蕙被貼上拜金標籤收場。現在經營小紅書有成的章小蕙，在魯豫節目訪談中坦言這輩子最後悔的決定之一就是結婚，離婚後想見孩子卻困難重重，導致孩子對她產生誤解。她形容那是段煎熬的歲月，即便看起來光鮮亮麗，其實內心為了家庭支離破碎哭過無數回。

離婚後被禁見子女

章小蕙回憶起24歲那年，因為沉溺愛河無視父母勸阻執意出嫁，並提到離婚後即便訂好餐廳，想陪子女過聖誕節，卻慘被放鴿子甚至聯繫不上，指責前夫讓母子關係降至冰點，對前夫當年藏著家人的行為感到不解。

鍾鎮濤回應

根據《香港01》報導，鍾鎮濤16日為慈善節目彩排時，被追問前妻的指控，他顯得相當無奈，淡淡表示那是30多年前的陳年往事。針對章小蕙提到的見面羅生門，他大打太極強調自己根本還沒看過訪談內容，「我真的不想去提這件事。你問我這些事，但這些事情的真實性也不清楚，哈哈。因為是她說的，不是我說的，我也不知道是真是假，她自己說的而已」。

鍾鎮濤最終採取冷處理，不斷重申這些都是她自己說的，強調不清楚內容就沒什麼好說的，也不願對家人的影響多做回應。

