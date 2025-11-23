後悔定居台灣！外籍師嘆台人冷漠被動 職場上居高臨下

一名外籍教師在社交平台上分享了他在台灣生活的經歷，表示雖然他曾因旅遊而愛上這個島嶼，但真正定居後卻感到心力交瘁。他指出，台灣人雖然被普遍認為友善，但實際上卻表現得相當冷漠和被動，尤其是在職場中，常常表現出居高臨下的態度，讓他難以融入。

一名外籍教師在社交平台上分享了他在台灣生活的經歷，表示雖然他曾因旅遊而愛上這個島嶼，但真正定居後卻感到心力交瘁。（資料示意圖／中天新聞）

這位外籍教師在論壇「reddit」發文並提到，台灣的年輕人多數沉浸在網路世界中，對周遭事物漠不關心，並且在工作環境中，同事之間的互動也顯得冷淡，甚至有時連基本的招呼都不打。他表示，雖然台灣的生活成本相對平價，但在超市購物時卻發現物價高於許多已開發國家，這讓他感到意外。

廣告 廣告

此外，他還提到台灣炎熱潮濕的氣候讓他難以適應，儘管有些地方的自然景觀不錯，但這些優點無法彌補他在日常生活中感受到的孤獨與不快。這篇文章引發了網友的廣泛討論，許多人認同他的觀點，並表示旅遊與長期居住的體驗截然不同。

延伸閱讀

最快明年上路！失智、癲癇發病強制審駕照 未通過將追回

公車一次來三台車怎麼招？ 司機揭密「手勢暗號」秒懂

日本流感24地警戒！林氏璧示警：地圖一片紅通通