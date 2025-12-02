後悔斷交？宏國總統大選熱議和台復交 謝寒冰示警2問題

宏都拉斯總統大選開票尚未結束，但在3位候選人中，2位立場親台的候選人都呈明顯領先趨勢；至台北時間2日上午8點為止，初步計票顯示2位領先者差距更僅515票。外界也在討論，親台總統勝出後，台宏可望復交。資深媒體人謝寒冰分析宏國選情認為，「我們自己也要考慮，會不會哪天大陸再跟他們買了什麼？又要跟我們斷交，這中間其實牽扯到很多複雜因素，自己要考慮清楚」。

宏國這次大選受關注，主因之一為，在野的國家黨和自由黨候選人選前雙雙表示若勝選，可能恢復與台灣的外交關係。宏國現任執政的卡斯楚政府於2023年與台灣斷交、改與北京建交。

根據路透社2日稍早報導，截至目前已完成統計的56%選票中，現年67歲、曾任首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長的阿斯夫拉，拿下40%得票率，僅以4100票的差距領先得票率為39.78%的納斯拉亞，而執政黨自由重建黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.18%得票率暫居第三。

謝寒冰1日在中天節目《中天辣晚報》中表示，「其實這件事已經吵了一陣子了，宏都拉斯跟我們斷交，和中國大陸建交之後，有一些的承諾要跟宏國買的東西沒有買，白蝦也沒有像以前台灣跟他們買的一樣多，造成蝦農經濟狀況降低」，謝寒冰接著說，「他們就覺得跟中國大陸建交經濟沒有起色，跟原先的想法不符合，這些候選人就開始推說，如果選上就跟台灣復交」。

謝寒冰坦言，問題來了，「為何大陸沒有跟宏都拉斯買那麼多白蝦？因為很簡單，其他國家賣得比宏都拉斯便宜，我們台灣之前是用2、3倍的價錢跟他買這個白蝦」，謝寒冰說，「現在這兩個候選人這樣主張，前兩名差距只有一點點，但這兩人都是當選之後要跟台灣復交的，第一個他們會不會真的提出來？這是一個問題，再來如果提出來，他說跟我們復交我們就要復交嗎？」

謝寒冰最後也呼籲，「我們自己也要考慮，會不會哪天大陸再跟他們買了什麼？又要跟我們斷交，這中間其實牽扯到很多複雜因素，自己要考慮清楚」。

