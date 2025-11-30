後悔沒去台積電！工程師年薪百萬「跟同學差2倍以上」 兩派網熱議

台積電被譽為護國神山，被不少工程師認為是職涯第一選擇。一位工程師近日分享自己和同學們的薪水差異，原來他從成大學士、碩士畢業後，拒絕台積電邀請擔任產線單位工程師，如今才發現年薪雖然已達120萬元，跟入職的同學們還是差了2倍以上，想去台積電還被拒絕，讓男子忍不住感嘆，「台積真的很愛新鮮人」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，他是成大純血學碩，在桃園系統廠上班，平均晚上20時30分下班，年薪約120萬元，還要擔心可能被公司裁員，反觀同屆的同學們，選擇台積電的兩個女同學，不管是竹科研發工程師或是南科產線工程師，年薪都是300萬元，下班時間還比他早1小時、1個半小時，另一個在力積電竹科當研發工程師的男同學，則是每天準時下班，年薪約150萬元。

原PO感嘆，自己在學時表現沒有比較差，只是因為不想去產線而拒絕台積電，如今薪水卻是天壤之別，想要跳槽去台積電又是完全沒消沒息，讓原PO忍不住感嘆選擇比努力重要，決定分享自身經歷，「台積真的是晚了就不要了」。

對此，許多網友紛紛回應，「哈哈哈，一開始嫌得要命，現在羨慕的要命～一堆人說台積太操，去產線還不如去外商／傳產，當初不是已經認命了嗎？現在看到薪水，怎麼又不認命了」、「晚了就真的不要了，你以為學歷多好喔」；不過也有人認為生活品質較重要，「超少…才給這樣誰要去GG啊，笑死」、「等真的進台積你就想出來了，我今年10月從GG畢業」。

