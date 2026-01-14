後悔沒回台灣生！美妝YTR崩潰揭瑞典生產慘況 「血淚內幕」曝光

記者蔡維歆／台北報導

查理透露到醫院院後羊水已破，不過院方並未替她催生。（圖／翻攝自YouTube）

美妝YouTuber「我是查理」2019年與瑞典丈夫Jonas結婚後，正式移居北歐生活。近日她透過影片分享在瑞典生產的真實經歷，坦言過程艱辛到讓她數度後悔，直呼「早知道就在台灣生了」。

查理透露當時因為羊水已破，所以緊急請老公載往當地醫院，不過醫院並未立即給予檢查，反而讓疼痛難耐的查理在病床上待了2小時多，這段時間只有一名助產士觀察查理的陣痛情況，如今查理回想起來，直呼「早知道我就在台灣生了」。

查理在分享生產過程中，一度表示「早知道我就在台灣生」。（圖／翻攝自YouTube）

查理同時表示其實她的預產期已經超過兩、三天，但寶寶仍未出生，而她也想不明白為何瑞典醫院不幫忙催生，最終痛到不行的查理只能哀求醫生開止痛藥給她，後來查理進到產房後打了無痛，身體疼痛感才完全舒緩，讓她無奈坦言如果在台灣，「剖腹產就不用經歷那個陣痛」。她坦言，那一刻腦中不斷浮現後悔念頭，忍不住直呼：「早知道就在台灣生了，真的太痛了。」

