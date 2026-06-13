後悔沒跟上車！工程師揭台股慘賠經歷：可怕的不是錯過 眾人揭致命關鍵

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財經中心／王文承報導

近期台股漲勢強勁，不少投資人搭上順風車，資產明顯增長。然而，也有部分人因錯失最佳進場時機，產生「沒跟上這波行情」的遺憾。（圖／三立新聞台）

近期台股漲勢強勁，不少投資人搭上順風車，資產明顯增長。然而，也有部分人因錯失最佳進場時機，產生「沒跟上這波行情」的遺憾。一名網友近日分享自己近兩年的投資歷程，貼文曝光後，引發市場熱議。

工程師揭台股慘賠經歷 眾人揭致命關鍵



一名網友在《PTT》發文表示，自己於2022年進入科技業工作，年薪從約150萬元一路成長至接近300萬元，但當時適逢市場空頭，因此遲遲未投入股市。直到2024年才開始投資，初期以元大台灣50等大盤ETF為主要配置，同時也嘗試槓桿型ETF及個股操作。不過回顧績效，真正帶來穩定獲利的仍是指數型投資，其餘操作大多以虧損收場。

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他透露，後來進一步接觸台指期交易，曾因成功掌握行情方向而獲利，甚至抓到千點空頭行情。然而，在盤勢震盪期間頻繁進出市場，獲利逐漸被侵蝕，最終幾乎回到原點。雖然曾在市場大跌前順利退場，並於低點進場布局多單，但後續轉向放空時卻遭遇反向走勢，最終選擇出金離開市場。

貼文曝光後，引來大批網友鼓勵，認為投資市場機會永遠存在，「市場永遠有下一次機會，不必和別人比較」、「懂得檢討就已經贏過很多人了，持續買進台灣50就好」、「錯過的行情未來還會再出現，把握下一次機會就行」、「本業收入持續成長，長期累積財富只是時間問題」。

不過，也有不少網友點出問題可能出在投資心態。有網友直言，「如果一直糾結錯過這波漲幅，很容易成為追高殺低的韭菜」、「高薪本業已經很有優勢，沒必要過度冒險」、「投資經驗不足就投入台指期，還想多空兩邊都賺，風險相當高」、「其實整體來看並沒有大幅虧損，加上現金流穩定，財務條件已經優於許多人」。

不少人認為，與其執著於錯過的報酬，不如專注於建立適合自己的投資策略與紀律，長期累積資產，才是穩健投資的關鍵。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

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