後憲精神代代相傳 中市後憲荷松協會與梅荷夫人聯誼會長交接

【民眾網諸葛志一台中報導】台中市後備憲兵荷松協會與梅荷夫人聯誼會 ，7日舉行第十三、十四屆協會理事長暨聯誼會長交接典禮，民政局長吳世瑋到場致賀並表示，感謝前任理事長林永裕及聯誼會長張秋燕任內的辛勞付出，並恭喜新任理事長陳輝明及聯誼會長陳虹霖就任，期盼在既有基礎上持續精進，開創新局。

吳世瑋指出，感謝荷松協會與梅荷夫人聯誼會自成立以來，長年投入關懷弱勢、淨山、捐血及節能減碳等公益，同時協助地方治安維護；每年亦規劃災防與救援訓練，強化會員的災防救援能力，並與市府建立深厚互信的合作夥伴關係，期盼新任理事長及會長持續帶領團隊深化社會服務，為城市安全與地方發展注入更多能量。

立法院副院長江啟臣表示，憲兵始終秉持「一日憲兵、終身憲兵」的精神，即使退伍後仍在各領域默默付出，以忠誠與專業守護國家、關懷人民，感謝後憲大家庭及梅荷夫人長期投入捐血、公益服務、文化推廣與地方協助，成為社會穩定且溫暖的力量。他也特別感謝卸任的林主委與新上任的陳主委，強調後憲精神代代相傳，期待協會持續壯大、會務更為興盛，適逢歲末年終之際，也祝福所有成員新年快樂、心想事成。

台中市後憲荷松協會新任理事長陳輝明指出，後憲長期扎根地方，推動捐血等公益活動，並在義消、義警與民防等公共服務領域付出心力，為社區穩健發展帶來正向影響力。上任後，他將持續秉持歷任榮譽主委的精神，和各區夥伴一起把會務做好、把地方扎根好，今年也會大力推廣捐血活動，並希望透過更多行動，讓社會看見後憲力量。