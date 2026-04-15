後指部中士投資失利 偷憑證闖關貪60萬遭起訴

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）邱姓男子在高雄後備指揮部擔任中士期間因投資失利，趁代理出納業務之際，竊取主管金融憑證並連闖4關系統，盜取60萬元公款。由於邱男犯後狡辯無悔意，雄檢依貪污等罪起訴。

高雄地檢署起訴書指出，去年12月退伍的邱男在民國114年1月至9月支援高雄市後備指揮部主計會計工作，負責經費核銷及出帳傳票等業務。依據國軍網路銀行規定，轉帳交易需經出納編輯、會計審核、主計核定及主官放行等4層控管，且各層級負責人員不得為同一人擔任。

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不過，邱男因在外投資失利缺錢，卻於114年9月4日上午擅自竊取主計主任保管的單位憑證金融卡。隨後利用代理出納業務機會，在無支付憑證情況下，私自輸入多名長官帳號與密碼，連闖4關登入網銀的審核、核定及放行系統，並插入憑證金融卡完成轉帳，將新台幣60萬元公款匯入不知情邱姓友人帳戶。

邱男隨後以「友人注資」為由，指示邱姓友人將款項轉入兩人共同管理的國泰銀行帳戶，作為投資期貨買賣之用。直到原本的出納人員返隊，發現該筆匯款竟無對應傳票與核銷資料，驚覺有異通報長官，全案才曝光。

檢方偵查時，邱男雖已將60萬元全數繳回，但他為掩飾犯行，一度瞎扯是「系統卡頓、操作電腦錯誤」。眼見謊言不被採信，他又改口辯稱是因為邱姓女友人積欠卡債，才想幫助友人度過難關。但檢方經查閱雙方對話紀錄，並傳喚邱女作證，不採信其辯詞。

檢方審酌，邱男不僅對犯罪動機飾詞狡辯，甚至試圖將責任推給廠商催款壓力以合理化個人行為，欠缺真誠悔意、犯後態度不佳，依違反貪污治罪條例利用職務機會詐取財物及偽造準私文書、竊盜等罪嫌將他起訴，並建請法院量處適當之刑。可上訴。（編輯：陳清芳）1150415