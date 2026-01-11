後援會成立館長、高金素梅到場力挺 黃國昌：給我四年我準備好了

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今（11）日成立後援會，無黨籍立委高金素梅也到場支持。黃國昌表示，新北市是全國人口最多的城市，幅員廣大、家庭眾多，更需要一位具備魄力、決心與高度執行力的市長，「在新北這片土地上，我們需要的是一位有執行力、有效率、敢承擔的新北市長」，並堅定表示自己已做好準備，「我百分之百有信心站在這裡跟大家報告，我準備好了，新北我來。」

黃國昌後援會成立，館長也到場相挺。（圖／方炳超攝）

黃國昌以自身經驗為例，指出汐止長年交通問題，地方鄉親苦等高速公路匝道16年未解，他在立法院任內親自協調中央與地方、逐一釐清責任，「拖16年做不到的事，在我一任立委內完成核定與經費到位」，這正是他理解的執行力。黃國昌進一步點出新北市長期被忽視的結構性問題，包括醫療資源全國倒數、超高齡社會之長者照護不足，以及大量老舊公寓與危老建築所帶來的安全風險。他承諾，未來若當選新北市長，對於無爭議的都更案件，將「提出申請即列管，一百天內完成發照」，拒絕行政怠惰，讓市民生命安全不再被拖延。

針對近期熱議的營養午餐政策，黃國昌直言，真正的關鍵不在口號而在制度。過去中央政府長期「集權又集錢」，導致地方政府即使有心也無力推動政策，民眾黨推動修正《財政收支劃分法》，讓新北市每年增加超過400億財源，「我們真的做到了」。

黃國昌表示，民眾黨一路走來，始終站在捍衛司法正義與公平正義的第一線。他回顧，去年號召人民站上街頭、塞爆自由廣場，向全台灣宣示反對綠色威權體制，「那一天，我們向台灣人民展示了台灣民眾黨的勇氣與決心」。他也強調，面對民進黨側翼、網軍與政治操作，「台灣民眾黨從來沒有怕過」。

新北市議員陳世軒感性表示「這一年真的很不容易」，新北市需要一位真正能帶領城市向前的市長，不但要具備國際視野，更要能包容不同聲音、理解市民真實的生活需求。陳世軒表示，這三年當市議員，他常常在想新北市需要的是一位有國際觀、有包容性、有同理心，能夠感受到市井小民需求的市長，其實就是讓大家安居樂業，就這麼簡單。陳世軒直言，黃國昌最大的特質在於「執行力」，也是他全力支持黃國昌參選新北市長的關鍵原因。他強調「市長可以提出願景，但如果沒有執行，願景永遠不會實現。」他看到黃國昌落實理想的能力，也對其帶領新北市前進充滿信心。陳世軒呼籲新北市民在2026打出漂亮的一仗，給黃國昌一次機會，讓新北市迎來真正的改變。

高金素梅則說，當前台灣社會最迫切的期待，就是再次團結，「人民要的，就是民進黨下台」，並呼籲放下小我、完成大我，找回真正能帶領台灣前行的政治領袖。高金素梅也特別肯定黃國昌與台灣民眾黨在立法院扮演關鍵少數的角色，感謝他們長期捍衛原住民族的土地與歷史正義，並通過多項重要法案。「民進黨不倒，台灣不會好」，高金素梅呼籲團結為台灣人民與下一代守住和平與未來。

網紅「館長」陳之漢也到場力挺，直言自己一路看著黃國昌的政治歷程，「一開始我真的以為他只是另一個政客」，但多年來的觀察讓他徹底改觀，不論揭弊、監督政府或直球對決權力核心，始終站在人民最前線。館長指出，黃國昌一路走來從未向強權低頭，無論面對多大的政治壓力與攻擊，「他永遠站在人民那一邊，替大家把關、監督政府」。他也分享私下觀察，黃國昌不只在政治上要求自己，在生活與紀律上同樣嚴格，「行程滿檔之餘，還每天健身、練巴西柔術」，這樣的自律與執行力，正是他能長期維持高強度戰力的關鍵。他表示這一次不再只是失望與忍耐，而是人民手中真正改變台灣的機會，「我們終於可以用選票，告訴民進黨，台灣要改變」。

黃國昌最後強調，當民進黨不斷以口號操作、用承諾換選票、一次又一次欺騙選民時，台灣民眾黨選擇用行動回應，讓所有台灣人民、所有新北市民看見，政治人物不僅不可以說謊，更不可以欺騙人民。黃國昌懇請新北市民給他四年的時間，「給我四年，我一定全力以赴、Do the Best，讓每一位新北市民都能為這座城市感到驕傲。」



