後方硬上！貨車高速「撞屁股」 車頭夾扁駕駛傷重不治

台64線八里路段發生嚴重追撞事故。翻攝畫面

新北市八里區台64線快速道路東行6K處，今（23日）驚傳嚴重交通事故，57歲陳姓男子駕駛小貨車，不明原因高速追撞前方大貨車車尾，導致陳男夾困車上，警消到場後協助脫困送醫，但經醫院搶救後仍然傷重不治死亡，詳細車禍原因仍待警方調查釐清。

今日上午11點多，警方接獲報案，台64線發生追撞事故，警方獲報到場，發現後方小貨車因撞擊力道猛烈，車頭嚴重變形，駕駛陳男夾困在車內，救護人員到場後立即破壞車體，協助陳男脫困，不過他救出時已經失去意識陷入昏迷，被送往醫院搶救，不過最後還是宣告不治。

小貨車高速追撞前方大貨車，導致駕駛傷重不治。翻攝畫面

警方初步調查，大貨車羅姓駕駛並無酒駕的情況，陳男則需待抽血檢驗釐清有無酒精成分，警方後續調閱監視器及行車記錄器，釐清陳男是否涉及疲勞駕駛、分心或車速過快，已釐清事故發生原因。



