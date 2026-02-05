「後會有期」引回歸猜測 《小姐不熙娣》製作人澄清小S尚未復工

B2否認小S即將復工的說法。（圖／翻攝自 IG@b2_studio）

女星小S（徐熙娣）去年2月痛失摯愛姊姊大S（徐熙媛）後，暫別主持多年的節目《小姐不熙娣》，向製作單位請假半年調整心情，至今仍未正式回歸。節目主持棒則由女星Sandy（吳姍儒）暖心代班，穩定節目節奏，也獲得不少觀眾好評。近日一則社群貼文卻再度引發外界揣測，小S是否即將復工，對此，製作人B2回應了。

《小姐不熙娣》製作人B2今（5日）在Instagram限時動態中，曬出與Sandy的合照，只見兩人笑容燦爛，手中拿著包裝精緻的禮盒，外盒上以醒目紅字寫著「後會有期」四個字，B2附文寫下：「謝謝珊迪，合作愉快喔～」，突如其來的致謝貼文，立刻引發粉絲無限聯想，不少網友解讀為「代班階段告一段落」，甚至大膽猜測是不是在暗示小S年後要回歸主持。

製作人B2曬出與Sandy的合照，禮盒上「後會有期」四個字引發網友遐想。（圖／翻攝自 IG@b2_studio）

隨著討論聲浪不斷升溫，B2也在稍早親自出面回應，澄清外界猜測，他否認小S即將復工的說法，直言：「完全沒有耶，只是今天是年前最後一錄。主持人都會發紅包或禮物，而且那是Sandy送的烏魚子禮盒。」，解釋照片中的「後會有期」禮盒，其實是Sandy準備的烏魚子禮盒。

事實上，大S於去年2月2日在日本東京病逝，也讓妹妹小S承受極大打擊，家屬包含丈夫具俊曄、小S以及S媽黃春梅，於本月2日在金寶山為大S舉行逝世一周年紀念雕像揭幕儀式，隨著重要紀念日落幕，何時重返螢光幕？外界也更加關注小S動向。

