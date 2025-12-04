後測中心CTC2.0訓測講習 提升支援能量

記者連琳／綜合報導

為強化後勤部隊實戰化訓測效能，陸軍後勤部隊測考中心日前舉辦「民國115年後勤基地訓測講習」，由陸軍後勤訓練中心指揮官孔少將主持，採專題簡報、分組討論及綜合座談方式進行，說明新式基地訓練模組（CTC2.0）的訓練流程、分段驗證機制與情境導入模式，並依後勤專業區分補給（含油料）、保修、運輸、衛勤及彈藥等專業，針對訓練標準、鑑測流程與新式作法進行交流，期使進訓單位充分了解CTC2.0的訓練期程、執行要項與整體規劃。

孔指揮官表示，「後勤為先」與「為戰而訓」是後勤部隊的核心精神，透過本次講習可使各級幹部熟稔基地訓測程序，建立公平、公正、標準化的鑑測機制，同時促使部隊在演練與驗證中強化支援韌性，確保後勤能量在實戰情境中能即時、可靠地發揮效益，未來後測中心也將持續協助各單位精進訓練、提升戰備，使完訓部隊具備各項勤務支援能力。