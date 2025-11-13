後照鏡中的家園！波蘭導演兼志工 撤離烏克蘭人
2025年公共電視的「世界公視大展」，收錄波蘭第一電視台（TVP1）推出的紀錄片《後照鏡中的家園》（In the Rearview）。2022年2月24日，俄羅斯全面入侵烏克蘭，鄰國波蘭的紀錄片導演馬切克・哈梅拉，開著一輛廂型車，當救援志工，協助烏克蘭人安全撤離。他藉由車子後照鏡的導演第一視角，記錄一組組的烏國一家老小，在車子，這個形同等待室、醫院、避難所的移動空間，向同胞吐露心聲，同時合體遭到戰火蹂躪的家園。就如車子，終將開到目的地，這場僵持3年8個月的戰爭，「總會有盡頭」。
烏克蘭4300萬的總人口，從這一刻起不再完整。
紀錄片《後照鏡中的家園》片段：「從俄羅斯入侵烏克蘭開始，一周內就有100萬人逃離，這是本世紀最快的大規模逃亡。根據聯合國難民署的資料，聯合國機構原本預估，最多會有400萬名烏克蘭人離境，但實際上可能會超越這個數字。」
2022年2月24日，俄羅斯全面入侵烏克蘭，超過3分之一的人逃離家園。鄰國波蘭的紀錄片導演馬切克・哈梅拉（Maciek Hamela），開著他的廂型車，當起志工。
紀錄片《後照鏡中的家園》片段：「請出示證件。你們通行的目的是什麼？我們在撤離民眾。」
過程中，他藉由車子後照鏡的導演第一視角，記錄烏克蘭完整的一家老小、只有老弱婦孺的一家、形單影隻的人，甚至是病人，如何在這個移動中的空間，用上萬公里的路，和已經陌生的家，暫且告別。
紀錄片《後照鏡中的家園》片段：「再見，謝謝。」
在檢查哨，懸掛著一個吊死中的玩偶，他正是一切的始作俑者，俄羅斯總統普欽。現在的烏克蘭，不只砲彈無情，還有俄軍的觸角不分男女老少。
紀錄片《後照鏡中的家園》片段：「他們到處都是，完全包圍我們。他們把村長抓走，他再也沒有回來過。」
紀錄片《後照鏡中的家園》片段：「他們套袋子在你頭上，綁在椅子上，然後開始電擊。他們只接電線到我腿上，我朋友手臂和腿上都接上了電線，那更糟。」
紀錄片《後照鏡中的家園》片段：「有一次他們性侵了一個女孩。真的嗎？嗯。」
紀錄片《後照鏡中的家園》片段：「他們給了小男孩俄軍的制服和機關槍。他們說，『好，你是我們的一員了』。現在聽起來可能很好笑，但當時我們都哭了。」
要離開無處不在的俄軍，他們步步為營。每開一段路，都要確認路況。
紀錄片《後照鏡中的家園》片段：「有一條小路，從馬利尼夫卡通往茲米伊夫。但那裡有俄軍。」
但這顯然遠遠不夠。
紀錄片《後照鏡中的家園》片段：「這裡有地雷。」
紀錄片《後照鏡中的家園》片段：「不管怎樣都要避開羅斯托夫路，不然會惹上麻煩。我剛和我的人聊過...羅瑪，你等一下！」
紀錄片《後照鏡中的家園》片段：「不，不是，那不是工廠的煙。」
要躲的不只肉眼可見的地雷、斷橋、炮擊等等，還有不可測的人心。一段路不是以里程數計價，而是坐地起價。
紀錄片《後照鏡中的家園》片段：「價格太誇張了，昨天跟我們一起搭車的人，有人收到7千美金(約新臺幣22萬元)的報價，只是去波爾塔瓦而已，後來又說5百(約新臺幣1.5萬元)。」
他們在等待吞噬天地的夕陽落下，日出到來。他們搭乘的車，既是等待室，避難所，也是生理和心理的醫院。
紀錄片《後照鏡中的家園》片段：「(小女孩)她不再說話了，被擊中時她們就在房間。我不知道她們怎麼活下來的。」
在這個空間，一起共乘車子的人，用一顆真心和另一顆真心的觸碰，治癒所有。
紀錄片《後照鏡中的家園》片段：「哪些一樣？這些。(小女孩開始講話了)啊嗚，啊嗚，啊嗚。」
下了車，他們在各自暫時的目的地就此別過，期待有朝一日，在永恆的座標——家園，再重逢。
紀錄片《後照鏡中的家園》片段：「妳開始講話了嗎？」
能像這個一家三口順利團圓，需要這一句烏克蘭人在道別時，所能給予的最深沉祝福。
紀錄片《後照鏡中的家園》片段：「祝你好運。」
在烏克蘭，佔多數的是被迫眼睜睜目送家人離開。
紀錄片《後照鏡中的家園》片段：「我把最珍貴的東西交給你了，一切都會沒事的。我明天就要去當兵了。」
無論是當兵守衛家園，不願離開土生土長的土地，或暫時到鄰國波蘭和其他地方隔空守候，這，是烏克蘭人共同的唯一期待。
波蘭紀錄片《後照鏡中的家園》片段：「媽媽，戰爭結束後我們會再回來吧？當然。你看，海不見了，海不見了。海不是無窮無盡的，總會有盡頭。」
