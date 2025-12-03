後生文學獎座談會12/7登場 打造多元對話場域

記者劉昕翊／臺北報導

時光流轉，第11屆「2025後生文學獎」將於12月7日在臺北市客家文化主題公園客家文化中心2樓四方空間舉辦後生座談會，邀請資深客家小說家、客家散文作家、客語詩人及跨領域金曲創作者等齊聚一堂，為創作人打造友善多元的對話場域，邀請民眾踴躍參噢，探索驚喜不斷的客家多重宇宙。

自2015年起，臺北市客家事務委員會積極舉辦「後生文學獎」，鼓勵年輕創作者以客家故事、議題與文化特性進行書寫。今年邁向第11屆，從經典文學《愛麗絲夢遊仙境》概念出發，以「那天，我掉進了兔子洞」為題，探索關於客家的多重宇宙，充滿想像力，吸引海內外後生踴躍參與，收件數更創下歷屆新高，共集結314件優秀作品。

北市客委會特別舉辦頒獎典禮暨座談分享會，不僅邀請古琴演奏家梁承忠帶來充滿古典韻味的演出，隨後頒發今年度客語詩、小品文、散文、短篇小說及圖文創作等獎項，同時安排得獎後生與評審老師展開一場跨世代、跨領域的對談，當日出席的評審陣容包括，資深客家小說家、客家散文作家、客語詩人及跨領域金曲創作者等，過程中，將分享創作者的獨特觀點，看見當代客家的嶄新樣貌。

北市客委會表示，誠摯邀請大眾共同關注，並歡迎於12月7日參與2025後生文學獎座談會，一同掉進客家多重宇宙，感受後生創作的蓬勃力量。