後生文學獎 得獎者與評審對話

二０二五後生文學獎座談會，台北市客委會主委吳文德與獲獎者合影。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

二０二五後生文學獎座談會，跨世代彼此相遇，客家文化的創作能量持續擴張。台北市客委會主委吳文德再度帶來特別分享：今年將後生文學獎的得獎作品融入客家服飾設計，令後生們都感到非常驚喜。溫馨的座談會除了吸引許多後生參與，五位文學獎評審：張典婉、葉國居、方梓、邱一帆、張郅忻也力挺出席，一致肯定整體作品的優秀表現。

台北市客委會八日表示，本屆以經典文學《愛麗絲夢遊仙境》為概念，提出充滿想像力的主題「那天，我掉進了兔子洞」，以筆探索客家多重宇宙的樣貌，獲得熱烈迴響。今年更吸引共三百十四件優秀作品投稿，創下歷年新高。

特別在台北市客家文化主題公園客家文化中心二樓的四方空間，舉辦二０二五後生文學獎座談會，頒發客語詩、小品文、散文、及短篇小說、圖文創作等獎項，邀請得獎後生與評審展開對談，激發客家文學的更多可能。

客委會主委吳文德表示，「後生文學獎十一年，愈來愈多好作品集結，很高興看到不同身分的後生參與，這個文學獎的設立宗旨，就是鼓勵年輕族群來親近客家，無論客籍、非客籍，都歡迎進入這個有愛的大家庭。除了本土創作，今年還有海外後生出色的創作，非常精彩！」