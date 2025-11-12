後續動畫一部都沒看！「鋼彈之父」吐複雜心境：怕被比較，也怕被遺忘

日本動畫界的傳奇人物，被譽為經典科幻作品《機動戰士鋼彈》之父的創作者富野由悠季（本名"富野喜幸"），在最近的訪談中透露了一個讓許多人都很驚訝的事情，原來他從來沒有看過任何由其他人接手製作的《鋼彈》系列動畫。

《鋼彈》系列如今越來越龐大。（圖源：機動戰士鋼彈 官方劇照）

富野由悠季最近接受朝日新聞的訪問，他提到當一個作品的創作者不同時，作為「外人」的他就不應該介入或是發表任何評論。他直言，最初的創作如今早就變成了一個巨大的「商業產品」，而身為最早原作者的他，則是覺得自己不再適合對後續的作品發表任何意見。

雖然富野由悠季對自己創作的《鋼彈》能如此受歡迎，並在後輩創作者的努力下持續發光發熱感到自豪，但他內心也存在著相當複雜的情緒。他表示有些新的鋼彈作品讓他覺得「感覺不太對」，但同時也有些作品的高度是他清楚知道自己無法達到的。所以他本人很肯定新動畫確實有助於推廣《鋼彈》的品牌，但每當這些新作被拿來和他的原作比較時，他坦言自己的自尊心會感到有些惱火，甚至不是滋味。

回顧當年《鋼彈》動畫首播時的冷清，雖然曾讓他一度陷入低潮，但當富野由悠季看到現今《鋼彈》系列廣受動漫迷喜愛，還是讓他非常的感激，很高興看到動畫這個曾被視為「小孩子看的」、「充滿幻想」的東西，如今能成為引人深思的素材。同時他也感嘆，隨著《鋼彈》IP 的持續擴展，即便 40、50 年後《鋼彈》依然存在，但「富野由悠季」這個原作者的名字終將被歷史洪流給淹沒，對此他也感到一絲的落寞與傷感。