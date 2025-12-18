後續鋼價轉強 中鴻全面調漲1月份盤價

鋼市寒冬吹暖風！,由於國際煤鐵原料平穩運行,且大陸寶武鋼、鞍本鋼紛調漲明年1月份盤價,加上業界看好後市鋼價支撑轉強,受此激勵,中鴻為了提振市場信心及兼顧下游客戶接單競爭力,18日決定,全面温和調漲1月份内銷盤價,包括熱冷軋及鍍鋅鋼品每公噸均調漲150元,外銷價則當地市場行情而定,鋼市有從谷底翻揚的趨勢。

中鴻12/18開明年1月份內銷及2月份外銷盤價決議,內銷價部份, 熱軋每公噸調漲150元、冷軋調漲150元、鍍鋅調漲150元。外銷價部份,則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

針對這次盤價,中鴻表示,總體經濟方面，美國聯準會（Fed）於12月例會再降息1碼，並宣布每月購買400億美元短期公債，擴大向市場注入流動性，將有助提升市場經濟動能。另，12/10中國大陸召開中央經濟工作會議，定調2026年將著重「擴大內需」，並延續積極財政及寬鬆貨幣政策，為宏觀政策及產業運行奠定穩健基調，預計全球經濟溫和復甦態勢不變。

供需方面，中鴻指出,大陸國統局11月粗鋼產量為6,987萬噸，同比大降10.9%，且受秋冬季環保限產影響，供給端保持收縮態勢，全年粗鋼產量有望降超4,000萬噸。此外，12/12大陸商務部、海關總署發布公告，自2026年1月1日起對鋼鐵產品實施出口許可證管理，以封鎖灰色管道漏洞，規範低端出口秩序，料將有利於未來亞洲鋼市及行情穩定。

因此,中鴻認為,整體來看，近期煤鐵行情持穩運行，寶武及鞍本鋼廠新盤調漲，顯示在大陸官方整治「內捲式」競爭下，後續鋼價支撐轉強，為提振市場信心並兼顧客戶競爭力，故這次盤價務實溫和調漲。

