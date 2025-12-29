「後習時代」暗戰開打？「福建幫」被指覬覦最高權位 蔡奇之子火速升官

中共二十大後，中國高層權力結構持續出現微妙變化，圍繞「後習時代」的權力布局與內部鬥爭，再度成為外界關注焦點。 圖：翻攝自新華新華網

[Newtalk新聞] 中共二十大後，中國高層權力結構持續出現微妙變化，圍繞「後習時代」的權力布局與內部鬥爭，再度成為外界關注焦點。尤其被視為「習家軍」核心之一的福建幫，近期動向頻頻，引發外界對其是否覬覦中共最高權位的高度揣測。

獨立評論人杜政今（29）日在《上報》發表專文指出，習近平多年來所培植的官員體系，依仕途背景與地方淵源，大致可分為福建幫、浙江幫與陝西幫等派系。近期軍中以何衛東、苗華為代表的福建幫勢力，遭到以張又俠為首的陝西幫壓制，但在黨政系統中，福建幫仍牢牢掌控關鍵權力，並出現試圖進一步擴張影響力的跡象。

杜政指出，習近平 11 月 7 日赴廣東考察期間，中共官媒釋出的畫面顯示，多名福建幫重量級官員罕見同框，包括政治局常委蔡奇、廣東省委書記黃坤明、副總理何立峰，以及國家發改委主任鄭柵潔，被外界解讀為福建幫在當前政權結構中的實力展示。

習近平 11 月 7 日赴廣東考察。 圖:翻攝自中共新聞網

目前被點名的福建幫實權人物，還包括公安部部長王小洪、中組部常務副部長黃建發、退役軍人事務部部長裴金佳、網信辦主任莊榮文，以及多名地方省市首長與涉台、港澳系統高層，顯示該派系在黨政體系中佈局廣泛。

值得注意的是，蔡奇之子蔡爾津的仕途動向，近期也被外界曝光。港媒《南華早報》今年 5 月曾披露，一名政治局常委子女已進入經濟部門，擔任副司長並實際主持業務，雖未點名身分，但今年 12 月，旅居澳洲的網紅尹科在社群平台 X 爆料，該人正是蔡奇之子蔡爾津，目前在國家發改委擔任要職。

值得注意的是，蔡奇之子蔡爾津的仕途動向，近期也被外界曝光。圖為蔡奇。 圖：翻攝維基百科

根據公開資料，蔡爾津曾於發改委多個部門任職，包括綜合司經濟安全處，近期更被調往新成立的低空經濟發展司，擔任副司長。中國人工智慧企業「雲聖智能」官網也出現蔡爾津參訪的相關圖文，成為其首度曝光的官方影像。

杜政分析，蔡爾津短時間內在發改委內部「橫向輪調」，不僅掌握多個關鍵政策領域，也被視為蔡奇安插在總理李強系統中的重要棋子，未來不排除為升任發改委副主任、甚至主掌發改委鋪路。

福建幫在中國中央軍委副主席何衛東，10月17日被宣布嚴重違紀違法，開除黨籍與軍籍。同案共9名高階將領。 圖：截自「x」@SonodaHiroki

此外，福建籍官員劉洪建近期升任雲南省委副書記，也引發外界高度關注。劉洪建曾被《華爾街日報》點名為「中共政治新星」，被視為潛在接班人選之一。杜政指出，過往經驗顯示，凡被外媒點名為接班梯隊者，反而容易成為高層猜忌與內鬥的犧牲品。

杜政直言，習近平作為高度集權的領導人，勢必企圖長期掌權，但在中國經濟持續下行、社會與政權壓力加劇之下，中南海已逐漸具備權力重新洗牌的條件。隨著中共二十一大逼近，各派系的明爭暗鬥恐將更加白熱化，「後習時代」的權力角力，已悄然展開。

