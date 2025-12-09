後腦僵硬如地板 中醫沈邑穎教「頭頸放鬆＋太極搓腳法」每天5分鐘遠離失智帕金森

台灣快速邁入超高齡社會，失智與帕金森患者年年增加，而照護壓力往往壓垮全家。台北慈濟醫院中醫部沈邑穎主治醫師提醒，這兩種神經退化疾病都可能拖得很長，但如果能在還能行走、還清楚意識時就開始保養，就有機會遠離大腦退化。

腦部是否「卡住」？摸後腦杓反應區就知道

沈邑穎認為，腦部氣血的順暢程度，會反映在後腦勺與頸部筋肉的狀態。可以自我檢視，若硬得像地板，就要注意了！

檢測步驟：

用手摸後腦的突起骨頭（枕骨） 從枕骨往下摸兩側的粗筋肉，直到髮際附近 感受頭皮是否柔軟、有彈性

軟 Q、有彈性 ，代表頭部氣血流暢 ；若是硬邦邦、像地板 ，代表頭部氣血不通，小心失智、帕金森前兆 。沈邑穎分享「我遇過帕金森和失智的病人，這一整區都非常硬。」她曾施針治療一名女性帕金森患者，第一次坐輪椅、第二次可走路、第三次竟能跳舞，改善與頭部氣血放鬆大有關係。

每天「頭皮梳髮法」：刺激腦循環、放鬆緊繃神經

步驟：

雙手十指張開 當「梳子」由枕骨上方往下梳壓頭皮 分成中線、左側、右側各區 每區8 下、16 下或 24 下為一組

一天至少做 3 組，既能刺激頸脖氣血，也能舒緩長期壓力造成的頭皮緊繃。沈邑穎強調，「頭皮有彈性，腦才有活力。」

腳是大腦的反射鏡 太極搓腳法喚醒筋骨與神經

很多長輩退休後活動減少、血循差，腳底脂肪層會越變越薄，導致腳痛、走不穩、平衡退化，連帶大腦也跟著退化。沈邑穎強調，「頭涼腳熱，是中醫保健的黃金原則。」

太極搓腳法(陰陽同補)同時搓揉內外足弓、足背足底，陰平陽秘，精神乃治

腳部區域 屬性 作用 內側足弓(脾腎經) 陰 穩定氣血、安定神經 外側足緣(膀胱經) 陽 促進循環、提升活力

1.同時照顧腳底內外側

兩手各放腳底內外側

從腳趾搓到腳跟，再從腳跟搓回腳趾

像在轉動一顆太極球

2.腳背＋腳底都要搓到

方向：由前到後、後到前

做到腳底微熱、微脹最好

搭配泡腳與保暖：讓腳變成兩個火爐，大腦更清楚

沈邑穎建議：

天氣冷時可先泡腳再按摩

按完立刻穿上襪子

讓熱能循環更持久

這是她強調的「頭涼腳熱」，能讓腦部血循改善、手腳末梢溫暖、晚上睡得更好、走路更穩、跌倒風險下降。

每天 5分鐘：讓大腦回到「順暢模式」

沈邑穎傳遞的核心概念，「失智跟帕金森不是遺傳就命中注定。只要做到放鬆頭皮；溫暖腳底、維持每日規律保養習慣就能慢慢建立身體的抗退化韌性。

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

