後腦杓好光！老公不認禿頭「只是髮旋」 人妻超無奈：快變天線寶寶

許多人都希望能夠讓人留下良好的第一印象，因此對於外觀特別重視。一位人妻近日抱怨，老公後腦杓越來越亮，髮量明顯稀疏很多，沒想到老公死不承認禿頭，不斷辯稱只是髮旋，「拜託！都快變天線寶寶了還不承認」，讓人妻希望可以找方法讓老公正視問題、尋求協助，貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文表示，由於老公後腦杓的髮量越來越稀疏，她每天幫忙吹頭髮時都很焦慮，不料老公每次都說自己沒禿頭，光亮的地方只是髮旋，另一方面卻又常常照鏡子摸東摸西，「拜託！都快變天線寶寶了還不承認」，讓原PO忍不住上網求助，「要怎麼樣才可以給這個男人一個不會覺得丟臉、然後可以盡快面對問題的台階？」

對此，許多人紛紛回應，「也有可能是工作壓力引起」、「看過有人的父親沒禿、小孩禿」、「要男人承認禿頭和承認陽痿一樣難」、「覺得妳老公只是還沒面對現實，但這個真的要早點處理，不然後續會多花很多錢」、「要同時很多人一起跟他說，例如同事、其他家人，他才會有意識到自己要禿頭了」。

另外也有網友分享治療方法，「吃藥、抹藥、植髮…這些都是智商稅，禿頭就基因問題，早點接受早解脫」、「我接受自己禿頭的樣貌後，每天用電推擼光，結果異性緣反而變更好，自信是最好的外貌」、「請趕快去皮膚科開藥治療，謝謝」、「禿頭基因怎麼預防，不就掉光後植髮而已嗎」、「不用管了，沒頭髮就平頭或戴假髮就好」。

