後藤光尊是誰？歐力士名將正式接掌富邦悍將一軍兵符 邦迷期待翻身

富邦悍將今（6）日宣布人事異動，由日籍教練後藤光尊接任一軍總教練。圖／富邦悍將提供（資料照）

富邦悍將今（6）日宣布人事異動，由日籍教練後藤光尊接任一軍總教練。這位曾效力日本職棒歐力士猛牛的名將，過去以紀律嚴謹與球員為本的執教風格著稱，去年在悍將二軍展現出色養成成果，如今正式接下兵符，象徵球團重啟改革新階段。

1978年出生於秋田縣的後藤光尊，球員時期是歐力士猛牛的主力內野手，守備穩定、打擊靈活，生涯累積超過千場出賽。2010年單季敲出174支安打，創下個人生涯代表作，並曾出任隊長，被譽為球隊精神支柱之一。

退役後，後藤光尊留在歐力士教練團，歷任一軍與二軍打擊、內野守備教練，累積豐富養成經驗。2024年底，接受林威助邀請來台，加入富邦悍將出任二軍總教練兼野手綜合教練，強調以球員為主體、重視紀律與執行力的訓練哲學。

接手二軍後，後藤光尊帶領年輕選手建立正確職業觀念與比賽節奏。2025年球季中，富邦多位潛力新秀在指導下表現穩定，成為球隊戰力補強的重要基礎，二軍也收下亞軍成績。

升任一軍總教練後，後藤光尊將延續個人座右銘「不珍惜現在所擁有的，就沒有未來」的精神，強調團隊合作與執行細節，期望帶領球隊在新賽季展現更強競爭力，打出屬於悍將的新氣象。



