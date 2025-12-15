後訓補運分部官兵捐熱血 展軍愛民精神

記者連琳／綜合報導

陸軍後勤訓練中心補運分部日前辦理愛心捐血活動，在分部主任劉上校及各級長官號召下，官兵紛紛挽起衣袖，共同為血庫注入及時雨，以實際行動回饋社會，展現國軍愛民助民精神。

劉主任表示，捐血是助人益己的善行義舉，同時也能緩解血荒問題，期勉全體官兵都能了解「施比受更有福」道理，持續貢獻社會、幫助需要的人，讓溫暖傳遞至社會各角落。

後勤訓練中心補運分部辦理愛心捐血活動，展現國軍愛民助民精神。（後訓中心提供）