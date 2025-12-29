【後豬瘟時代垃圾追蹤1】台中垃圾打包成山 5年前埋2.5萬噸畫面曝光

記者王乙徹／調查報導

《三立新聞網》取得2021年大里垃圾掩埋場打包垃圾等候焚燒的空拍圖，該處2022年卻被土石完全覆蓋。(圖/讀者提供)

台中市環保局為解決大里垃圾山堆積的近40萬噸垃圾，上月起啟動經費1億3000元的分篩打包計畫待未來焚化，但相關人士爆料：「5年前就有同樣的計畫，耗資7千萬打包2.5萬噸後卻直接用砂石覆蓋簡直土豪。」《三立新聞網》獨家取得當年打包堆積的畫面，Google Earth歷史空照圖也記錄下堆積到掩埋的歷程，民代痛批只做表面功夫，垃圾還在，處理費暴增好幾億，環保局強調垃圾透過分篩減少，掩埋的打包垃圾一定會挖出來焚燒。

堆置約40萬噸垃圾的大里垃圾衛生掩埋場上月啟動分篩打包計畫，預計以1億3000元經費在未來一年處理8萬噸廢棄物，打包成4萬2000噸垃圾，《三立新聞網》接獲爆料，大里垃圾山5年前就執行過分篩打包計畫，當時是前市長林佳龍爭取到中央經費約6千萬，市府編列約1000萬元，盧秀燕市長上任後2020年開始執行計畫，原本是要等到焚化爐完工後將打包垃圾送去焚燒，因改建延宕環保局竟在2022年4月間以土石覆蓋。

台中市大里掩埋場在2020年開始打包垃圾的情形。（圖／翻攝自Google Earth網站）

台中市大里掩埋場打包垃圾在2021年到2022年由土石覆蓋的情況。（圖／翻攝自Google Earth）

《三立新聞網》獨家取得2020年的打包執行中照片，巨大的垃圾包整齊堆放在大里掩埋場東側最高處，比對Google Earth歷史空照圖，堆積的垃圾包在2020年7月、10月、11月慢慢增加，隔年9月堆滿該區域，但在2022年4月清楚拍攝到被土石覆蓋，該年9月的空照圖已經完全看不出打包的垃圾。

《三立新聞網》追查，相較於上月開始的分篩打包計畫，2020年計畫是從該年的1月到2021年的6月，結算金額7099萬元，總計處理4萬5千餘噸垃圾打包成2萬6848顆垃圾約合2萬5000噸。

台中市環保局斥資1億3000元在大里掩埋場執行垃圾分篩打包計畫。(圖／台中市議員張芬郁提供）

市議員張芬郁表示，市庫編列1億3000元打包8萬噸垃圾，文山焚化爐興建後，再以一噸914元，委由業者處理，初估還要7300萬，這些都是盧市府放任文山焚化爐改建延宕而增加的處理成本，要去化大里樂垃圾山後續的成本還不只這些，是幾千萬幾億元的增加，盧秀燕市長24日公布就職7周年成果，講得洋洋灑灑，但對垃圾問題却隻字不敢提。市議員何文海則痛批，把打包垃圾從大里搬到文山，數量並沒有減少卻多了運輸成本，把打包垃圾覆土更是花公帑掩蓋環保政策的失敗。

環保局主秘江明山回應，分篩打包計畫有效減少垃圾量，近期展開的計畫預計可以減少3萬8千噸，另外，打包的垃圾預計會在2029年改建完工後的文山焚化廠去化，因此先載送到該處存放，運輸費用只是先後支出，並沒有額外的浪費，至於大里垃圾掩埋場早期打包的垃圾，一定會全數挖出焚化，該處40萬噸全部都會清除。

