【後豬瘟時代垃圾追蹤2】賺錢廚餘成燙手山芋 養豬業收手廢清業接
記者王乙徹／調查報導
台中市的家戶廚餘半數以上餵豬，不僅曾是一年標售2500萬元的金雞母，畜牧業者也搶著收，10月初因非洲豬瘟禁用，1月起新規定上路確定家戶廚餘不能養豬，畜牧業者接連退出社區收取，近期爆發沒人收與價格飆漲情況，環保局協調環保業者協助，下月起取代養豬業者收送廚餘，且一戶每月7.5公斤不計原有進焚化廠額度，環保局強調社區廚餘收取費用不會增加反而降低，3月起會滾動式檢討。
全國多數縣市已陸續公告或是宣布禁止廚餘養豬，緩衝一年後，2027年全國將全面禁止廚餘餵豬，根據環境部統計，目前以新北市每日廚餘量達387噸全國最高，台中市307噸居次。
台中市每日307噸廚餘中，家戶廚餘約170噸，其中超過半數的95噸餵豬，約75噸以厭氧消化或堆肥去化，10月起因禁止廚餘養豬，加上大型餐廳、學校、部隊等事業廢棄物的廚餘，一天估計約有兩百餘噸無處可去，陸續傳出社區與餐廳廚餘清運費漲價的傳聞。
知情人士透露，廚餘過去是有價值的物品，除了市府各區清潔隊標售，養豬業者也樂於到社區公寓大樓低價收取，但豬瘟爆發政策朝向禁用廚餘餵豬發展，養豬業者陸續退出社區，之前傳出中部有社區原本四個廚餘桶每月清運費用1千500元，最近竟暴漲到1萬元，餐廳者也普遍反映廚餘清運價格上漲一倍。
環保業內人士指出，環保局上周起召集原本就在收公寓大樓垃圾的業者協商，業者代收送入焚化廠的廚餘，一戶每月7.5公斤不計原有進廠額度且扣除重量，同時造冊統計廚餘數量統一管控，但該方案暫先執行兩個月之後再滾動檢討。
一名環保業司機透露，廚餘含水量高，政府雖然宣導要瀝乾，但民眾偷懶沒有做，就會增加重量，他說：「萬一超出配給公司的額度，可能連其他垃圾都不能進廠。」更不用說沒有瀝乾的廚餘汙水滿溢可能汙染路面引發道路安全問題。
對於環保局訂出每戶每月7.5公斤廚餘不扣重、兩個月後檢討的方案，業內人士無奈表示「只能接受」，重量環保局說了算，兩個月內有跨年、農曆年的較大量廚餘，又要求不能大幅漲價，成本都由環保業者吸收。台中市家戶垃圾有四成為民間環保業者清運，比例全國各縣市第一，知情人士透露，各公司廢棄物進焚化爐的總量被環保局掐住，業者只能配合，更不用說沒人敢追究、分散隱藏在不同項目的廢棄物重量黑數。
由於畜牧業者最晚29日退出社區廚餘清運，環保業者最快1月1日才會收廚餘，將至少造成3天空窗，引發不少民眾疑慮，近期更因清運價格飆漲，已經有小型餐廳把廚餘塞入垃圾中。
《三立新聞網》取得一張照片顯示，已有垃圾車在清運後，車斗留下湯湯水水堆積的廚餘，明年起承接廚餘的業者如臨大敵要求司機注意，若民眾、攤販、小吃業者把廚餘塞在垃圾中將導致重量增加且焚化不易，瀝廚的油水隨意傾倒，也容易造成水管堵塞問題，將衍生新的環境難題。
台中市廢棄物清除處理公會副理事長林碧奇指出，協助清運廚餘是必須承擔的任務，但是最近費用問題、載運汙水溢出、送入焚化的重量額度，都已經很讓人頭痛，明年起不同縣市有不同廚餘政策，萬一跨縣市運送怎麼辦？豬瘟問題應該是要消滅病毒而不是廚餘，希望中央能思考完整的配套措施。
環保局指出，全市有682個社區大樓反映廚餘清運問題，其中290個社區經協調後由原本的垃圾清運業者承攬廚餘清運，其餘社區也正在協調媒合業者，費用部分，有社區原本委由養豬業者清運每月1500元，改由環保公司一併清運每月加收1000元，比原有費用還省，若有不合理漲價情況或原業者不願清運，可以上環保局網站找尋其他合格業者。
