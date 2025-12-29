【後豬瘟時代垃圾追蹤3】寄望文山焚化廠 一次興建提早四年營運

記者王乙徹／調查報導

台中市文山焚化爐改建BOT案先期工程動土，將以一階段興建拚四年完工提早增加47萬噸處理量。（圖／記者王乙徹攝）

攸關台中市垃圾去化量能的文山焚化廠改建BOT案，12月11日順利簽約後，22日隨即舉辦先期工程動土祈福儀式，焚化爐主體預計明年動工、2029年底完工、2030年營運，儘管綠營議員與在地人士質疑根本只是拆除舊大樓、新建工務所的開工而非主土建築，但市府強調，文山廠將比預期提早完工，增加47萬噸處理量。

台中市政府與文山焚化廠汰舊換新BOT案得標廠商台泥文山環保科技股份有限公司，22日在文山廠行政大樓前舉行先期工程祈福動土儀式，該項工程是為了在正式施工前，完成必要的地質調查、樹木調查、管線盤點、動線整備及建造臨時辦公室，確保後續工程安全、順利推動，也因此被民進黨市議員周永鴻、何文海等人質疑是「預告片」式的開工秀，跟主體建築、焚化爐一點關係都沒有，且最重要的環境差異分析根本還沒進行，遑論後續的各項工程細節設計。

台中文山焚化爐改建後，將大幅改善空氣品質。（圖／記者王乙徹攝）

儘管仍有雜音，台泥文山環保科技公司強調，原本招商文件是以兩階段完成汰舊換新，以3年時間先建造一爐日處理量450噸後，後續4年再拆除舊爐並興建第二爐，該公司決定以一階段4年興建兩座日處理量450噸的爐體，提早三年投產將增加47萬噸處理量，提早解決台中的垃圾問題。

此外，新的焚化爐將有效控制汙染物排放，其中，硫氧化物減少83%、粒狀汙染物減少85%、氮氧化物漸少63%、戴奧辛減少50%、氯化氫減少69%，效能方面，焚化熱值提升100%、處理量能從現有的日處理量600噸增為900噸、發電效率則提升67%。

台中市環保局長吳盛忠還說，燒得多、發電多，地方回饋就會多，希望能取得地方的支持。市府強調，先期工程包含地質調查、樹木調查及搭建臨時辦公室，是確保後續順利的必要程序，未來將持續與地方溝通，致力消除居民疑慮。

