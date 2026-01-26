後起獨秀1／劉書彬花35萬大整修又要換！ 新立委苦等她喬好才能搬

民眾黨立委劉書彬遭指一年前剛上任時就花光預算大整辦公室，如今新任立委即將上任，又表達更換意願。（圖／本刊攝影組）

民眾黨執行「兩年條款」，本屆立委將於2月1日辭職，由遞補名單順位接任。本刊掌握，新一屆立委已完成辦公室抽籤，但卻引發爭議。去年才搬進前立委吳春城辦公室、並花費23萬元大規模整修的立委劉書彬，如今又須換位，抽籤結果未抽到心儀辦公室，還特意與同僚交換。此舉不僅延誤了搬遷作業，也傳出前黨主席柯文哲曾下令「不要浪費公帑整修」，後續立委恐被迫接受固定格局。

新一屆民眾黨立委上任後，於2025年2月遞補上任的劉書彬將成為任職兩年的立委陳昭姿以外，黨團資歷最深的「學姐」。出身東吳大學政治學系教授的她，初登立法院便展現犀利問政風格。儘管質詢首秀一度將「奈米」講成「米」，她事後仍表示，自己全程僅口誤一次，並以「理直氣和」作為自我期許。新會期在藍白合的背景下，劉書彬更順利獲任召委，得以在立院一展身手。

廣告 廣告

然而，任滿剛滿一年的劉書彬，近期卻頻傳黨內雜音。除日前被爆出對助理嚴予斥責，遭質疑霸凌、PUA情形外，近期在立委辦公室抽籤與分配過程中，也屢對安排表達意見。相關人士指出，因其意見反覆，導致下任立委辦公室搬遷作業遲遲無法啟動，整體流程受她一人阻礙，引發黨內困擾。

據了解，前立委吳春城上任時大幅整修辦公室，甚至自己貼錢，最終裝潢格局奢華大氣，很有「大老闆」風格。（圖／黃耀徵攝）

知情人士指出，原本吳春城的辦公室整修完善，風格豪氣大方，但劉書彬搬入後，卻偏把辦公室全數打掉重整，花光立法院提供的35萬元預算。這才一年過去，隨著新任立委即將抽籤選辦公室，劉書彬又表達想更換辦公室的意願。

該人士透露，劉書彬「鎖定」立委麥玉珍的辦公室，抽籤未中後，還特意向將上任的李貞秀商議交換，日前更帶兩位助理實地「考察」，研究格局。對於將接手她原辦公室的立委詢問何時可搬入，她表示可能要等到二月中，而新會期2月1日即將開議，搬遷作業一度陷入停滯。

根據立法院相關規定，每位新上任委員皆可獲得一筆辦公室修繕費用，但金額依當年度預算編列而定。黨團以四年為一期，每年每位立委可申請使用這筆經費，用於辦公室修繕或購置家具。

劉書彬兩年兩度更換辦公室引發黨內不滿，甚至因她一人卡住新任立委搬遷時程。（辦公室示意圖／AI生成）

黨內人士私下表示，劉書彬整修辦公室後，前黨主席柯文哲曾下令「不准再浪費公幣」整修辦公室，認為觀感不佳。新上任立委聽令瑟瑟發抖，如今接手劉辦公室的立委若想自行調整，面臨只能自掏腰包或違背黨令使用立法院補助的兩難局面。

據了解，劉書彬目前使用的辦公室位於中興大樓地下一樓，共有兩間辦公室可供使用；而麥玉珍的辦公室則位於8樓。劉對採光特別在意，多次表示「兩個地下辦公室不好操作」。黨內人士則直言，如果對地下辦公室不滿，當初就不應重新大幅整修；待新立委上任後再重新抽取辦公室，屆時自行調整格局也不遲。如今劉書彬已用公帑大規模整修一年，又計畫再度更換辦公室，黨內感到難以理解，認為此舉鋪張浪費。

對此，劉書彬表示，沒有「二月中才能搬完」一事，搬遷是配合大家的時程；接任的委員也了解大概時程，大家都很配合。針對裝修費一事，立法院四年會給新任委員一次補助費用，用完就不會再用。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

後起獨秀2／劉書彬涉霸凌助理風波 傳柯文哲當面數落「讓民眾黨人才出走」

獨家直擊！最美孕婦依依挺肚逛大街 老公納豆貼心守候一路陪伴

媽媽不易1／產後健康亮紅燈 蔡允潔骨盆腔疼痛纏身一年