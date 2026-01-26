後起獨秀2／劉書彬涉霸凌助理風波 傳柯文哲當面數落「讓民眾黨人才出走」

民眾黨前主席柯文哲在意黨內人才長期培養，立委劉書彬近期涉霸凌助理案件導致幕僚接連出走，傳出遭柯當面「指點」。（圖／周志龍攝）

民眾黨立委劉書彬日前遭前助理邱子安發文指控「無差別的職場霸凌」，雖她澄清每個人在辦公室管理都有自己的風格，但據透露，仍有不少助理因此陸續離職。知情人士指出，民眾黨前主席柯文哲曾在會議上當面指責劉書彬，稱其霸凌風波已造成黨內多名資深助理出走，違背黨內理念。

立法院去年年底爆發助理費除罪化修法風波，因涉及助理權益，近300位跨黨派國會助理連署要求撤案。當時劉書彬被爆出不滿助理連署，飆罵助理要求撤案，劉書彬事後受訪時則解釋，她只是針對當前情勢與助理溝通，提醒大家表達意見時應考慮前因後果。

劉書彬前助理邱子安發文具名控訴，指劉是一個以虐待、貶低、檢討下屬為樂趣的人，更訴求她應離開立委職務。（示意圖／翻攝自pexels）

然而，數日後，劉書彬的前助理邱子安在網路上具名發文披露，稱劉貶低、折磨下屬為樂，對下屬無差別的職場霸凌、PUA，更讓他曾經情緒失控自傷，隨後提出離職。對此，劉書彬回應，前助理因為被資遣，所以沒辦法多做說明，他有自己的想法，每個人都有自己言論自由。

雖然劉書彬連續兩次否認作風蠻橫，但辦公室助理頻繁離職的情況，從側面反映了問題。據本刊掌握，除邱子安外，去年就有4位助理先後離職，其中甚至包括曾在前立委吳春城辦公室服務的資深幕僚；其他離職者，有人轉至同黨其他立委辦公室，有人則轉往國民黨立委辦公室。

另有白委助理透露，劉書彬辦公室光去年就有5人離職，其中更包括前立委吳春城辦公室留任的資深幕僚。（圖／周世龍攝）

另有民眾黨立委助理向本刊記者表示，邱子安所述屬實，辦公室確曾出現飆罵與「澆花」等管理手法。有助理帶著理想進入國會，但經過數次溝通後，發現難以協調，久而久之便選擇離職。

知情人士透露，針對劉書彬涉入霸凌情事，民眾黨前主席柯文哲曾在黨內會議中當面指責她，稱其作風已造成黨內多名人才出走。柯文哲向來重視培養長期幕僚，他曾在「土城十講」中提到，民眾黨許多立委都是前立委助理，他希望透過這些助理培養長期、資深的政治人才，以建立穩定的人才梯隊。

黨內不滿劉書彬作風違背柯文哲延續人才理念，而邱子安也向黨內申訴，申訴委員會日前展開調查，如今正等候調查結果。

對此，劉書彬表示，自己本身就會經常跟柯主席開會，都是討論教育、文化等議題，並無遭批評一事。

