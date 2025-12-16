後關稅時代台商資產布局新解方 越南台商攜KPMG聚焦亞資中心

【記者呂承哲／台北報導】全球政經局勢重組、供應鏈移轉與貿易摩擦升溫，企業跨境布局與資產配置不確定性升高。越南台灣商會聯合總會攜手 KPMG 安侯建業，16日在胡志明市舉辦研討會，聚焦「亞洲資產管理中心」政策，探討跨境投資、財富管理與家族傳承新契機。

駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長韓國耀與越南台灣商會聯合總會總會長袁濟凡指出，後關稅時代下，全球供應鏈與貿易版圖快速變動，越南正處於此波調整浪潮的核心。面對地緣政治升溫與經濟波動，企業須具備前瞻視野，透過更靈活的財務規劃與資產配置，強化風險管理，才能在新秩序中維持競爭力。隨著台商調整全球布局，對專業資產管理與財富傳承的需求也持續升溫。

KPMG 安侯建業審計部營運長周寶蓮表示，越南長期是台商海外投資的重要據點，隨著供應鏈重組與資本流動模式轉變，企業營運與財務決策已進入全新階段。政府推動的「亞洲資產管理中心」策略，為資產管理市場開啟嶄新成長動能。KPMG 也成立大南方亞資創新服務團隊，協助企業與家族客戶量身打造整合式解決方案，提升跨境資產配置的穩定度與前瞻性。

KPMG 大南方亞資創新服務主持人陳世雄指出，台灣具備股市市值持續成長、銀行存款與超額儲蓄充沛，以及 GDP 穩健擴張等優勢。政府在此基礎上推動「亞洲資產管理中心」五大重點計畫與 16 項策略，並於高雄設立示範專區，開放多項試辦業務，提供企業更大的融資彈性、多元投資管道，以及家族辦公室與資產傳承等制度支持。

中國信託境外私人銀行投資部董事高涵章則從全球視角分析指出，世界正由單一主導走向多極化格局，地緣政治緊張、保護主義與科技競逐將成為常態。金融市場波動加劇下，投資人需重新檢視投資邏輯，結合公開市場與另類投資，並聚焦人工智慧與能源相關的結構性機會，以兼顧成長與風險控管。

針對跨境資產管理的實務風險，KPMG 安侯建業家族辦公室主持會計師洪銘鴻提醒，在全球資訊透明化趨勢下，企業與高資產人士應正視海外資產申報與稅務居民身分認定等議題。節稅已非唯一目標，財富永續與家族傳承更為關鍵，建議透過信託、閉鎖型公司等制度工具，協助家族在資產保全、治理與長期經營間取得平衡。

