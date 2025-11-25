後院藝術療癒市集小雪節氣主題 11/29台北士林登場
30+品牌、親子體驗工作坊 打造冬季感官療癒
【記者 沁諠／台北 報導】全台氣溫驟降，正值秋末冬初之際，身心的溫補滋養顯得格外重要。後院藝術療癒市集11/29至11/30在台北士林「少少原始感覺研究室」舉行「小雪・溫補｜藝術療癒市集」，以節氣小雪為靈感，並以「溫補」作為策展核心，匯集超過 30 組品牌，推出藝術療癒、聲音冥想、香氣體驗及自然探索等多元內容。今年更首次整合周邊場域與森林步道，推出「森林藝術療癒工作坊」，於歲末打造一座能讓身心重新找回安定與柔軟的冬日療癒場域。
30+ 療癒品牌匯聚！打造冬日限定的藝術與身心平衡市集
「小雪・溫補｜藝術療癒市集」11/29-11/30集結超過30組品牌，以「滋養身心靈」為策展主軸，邀集三大主題品牌，包含各類藝術創作、香氣手作的「培植初心」；充滿療癒人心的甜食與溫補身心的鹹食「土壤角落」；以占卜、牌卡與宇宙對話的「種子源量」，以多元風格攤位滿足各種需求。
亮點品牌包含首次參與、專為台灣天氣配方的港式茶湯家嫂雜貨店；以陶瓷結合身體經絡概念、透過刮痧調理疏通的堝刮 GUAGUA；以紙材創作光影燈具、風格鮮明的當代藝術家康力升；以天使能量與魔法光進行占卜的Andromeda療癒之境等。活動現場亦將推出系列限定體驗，讓民眾能在輕鬆氛圍中探索不同形式的藝術與身心平衡方式。
首度舉辦親子工作坊！跨感官療癒體驗 邀民眾於冬日重新整頓身心
本次市集首度推出結合藝術、自然與親子參與的「森林藝術療癒工作坊」，期以更立體、更沉浸的方式帶領民眾進入冬季的靜心節奏。由國立臺灣大學昆蟲學系「昆蟲藝術標本製作工作坊」，帶領參與者走入森林進行「森林生態導覽體驗」，以自然環境作為媒介，串聯藝術與心靈的療癒能量，再回到少少一步步帶領參與者手作進行昆蟲藝術標本製作，讓每一位參與者都能藉由藝術療癒，在繁忙年末中調整節奏、回到當下。
後院藝術療癒市集 品牌精神｜「後院」是一座讓藝術與心靈都能呼吸的花園，相信療癒並不遙遠，它存在於光影之間、畫筆之中、氣味裡，也存在於每一次靜下心的呼吸。
活動時間：2025年11月29日（六）－11月30日（日）13:00－19:00
活動地點：少少原始感覺研究室 × ZABU
活動參與品牌：
