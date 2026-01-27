「後面的美女是誰？」Jisoo合照神祕女子身分曝光 竟是「身價千億富太」

Jisoo（左）和甘比（右）一起合照，掀起網友討論。（翻攝kimbeechan_official IG）

香港富商「大劉」劉鑾雄的妻子「甘比」陳凱韻熱衷慈善，傳身家高達700億港幣（約新台幣2,756億元），一度成為香港女首富。近日韓國女團BLACKPINK到香港舉行演唱會，甘比在社群平台分享一張與成員Jisoo的合照，掀起熱烈討論。

合照曝光後引發討論 網友為何全在問她是誰？

甘比在IG分享與Jisoo的合照，可見Jisoo身穿黑色平口上衣，妝容明亮，甘比則在一旁露出燦爛笑容，氣質優雅。一張照片中，Jisoo伸出手作出「介紹」的手勢，另一張照片，兩人雙手比「耶」，氣氛輕鬆自然。甘比發文：「十分漂亮及可愛的女生Jisoo, welcome back」

廣告 廣告

貼文曝光後吸引超過1.7萬人按讚，許多網友留言：「Jisoo好漂亮」「Jisoo好美」「兩個都好靚」。還有人說：「這個女生真的很厲害，怎樣才可以合照到？我的意思是，怎樣才可以跟甘比姐姐合照？」也有人好奇，是不是雙方之後會有事業上的合作。

甘比同時也將合照分享到小紅書，不少BLACKPINK粉絲困惑問：「後面的美女是那個明星？」「她為什麼可以跟Jisoo合照？」隨後有網友解釋甘比的身分，指出她是「香港女首富」「超級富婆」「劉鑾雄太太」，不少人才恍然大悟，直呼「原來是她！」也有人表示：「看了評論區才知道是誰，第一次見到這麼親和的首富。」更有人大讚甘比「氣質好、沒輸女明星」「合照完全沒被比下去」。

事實上，甘比近年積極經營社群平台，分享編織作品、在香港品嚐街頭美食、在路邊吃小吃等日常，互動親民沒架子，讓許多人看到她與一般豪門太太截然不同的一面。

更多鏡週刊報導

「千億富太」逛路邊攤吃雞蛋糕！ 網讚：太親民了

「千億富太」街邊大口嗑魚蛋！ 買繡球花「只花80元」喊：不要浪費

「千億富太」甘比陪長輩做手指編織！ 寒冬送暖被讚親民