後驛站必吃傳統早餐店 堅持職人手作高雄古早味美食

高雄平價早餐推薦，後驛站古早味美食的香氣每天早晨都會吸引不少通勤族前來。（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

高雄三民古早味早餐店重現兒時的餐桌記憶

你還記得兒時每天都要吃的那份早餐，或老家廚房總是傳來的淡淡香氣嗎？距離高雄捷運後驛站不遠處，有一間主打傳統台灣味的三民早餐店古味食室。



這家專賣粉漿蛋餅、控肉刈包與自熬雞絲麵的高雄古早味早餐店，不只完美復刻台灣傳統早餐中的手作精神，更寄託著創辦人充滿態度的初心。

高雄古早味蛋餅哪裡吃？三民區早餐推薦【古味食室】以獨家蔬菜粉漿麵糊製作，深受蛋奶素食者喜愛。（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

高雄早午餐新選擇 創辦人堅持的初心與故事

三民區特色早午餐古味食室於 2023 年成立，由一位擁有超過 15 年餐飲經驗的創業者所創立。他出身於餐飲本科，曾歷練於大型餐飲集團與小型家庭餐廳，熟稔菜單開發、廠商協調與廚務流程。



在長期接觸西式料理後，他開始反思高雄早餐市場的趨勢，是否過於西化，而忽略了一直以來陪伴著台灣人的傳統味道？

三民區UberEats早餐不妨試試這家高雄手作蘿蔔糕，延續老一輩師傅的傳統工法，外酥內軟的口感展現古早味美食的獨特魅力。（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

品牌名的意涵 打造三民古早味美食



這樣的想法，讓創辦人決定動身打造一間獨具特色的三民古早味早餐店，讓人透過精心手作的餐點，重拾與家鄉、兒時記憶的連結。



品牌名稱古味食室也蘊含了創辦人對這間高雄傳統早餐店的期待，「古味」象徵的不僅是味道，更是一種時代感與熟悉感；而「食室」則代表著一個細心煮食，供人品嚐的所在。

透過高雄早餐外送服務，輕鬆在家品嚐三民區必吃刈包，肥瘦均勻的控肉搭配花生粉與酸菜，完整展現台灣街頭小吃的獨特魅力。（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

粉漿蛋餅與控肉刈包 高雄傳統小吃手作精神



創辦人對傳統味道的堅持，也反映在這間三民手作早餐店的料理製程上。他強調「能自己做就不外包」，無論是蛋餅餅皮的調配還是豬肉的滷製，都能吃出手作的用心與溫度。正是這份熱忱，讓【古味食室】成為備受好評的後驛站人氣早餐店。



在琳瑯滿目的三民早餐選擇中，古味食室透過精心手作的粉漿蛋餅、雞絲麵與控肉刈包等料理，讓人重新回憶起台灣傳統早餐獨有的溫度。若你也對這間高雄手作早午餐店感到好奇，不妨挑一個上午前往品嚐，親自體驗創辦人對於味覺記憶的堅持與詮釋。



Q1：【古味食室】最推薦的餐點有哪些？

A1： 粉漿蛋餅、控肉刈包與自熬雞絲麵最受歡迎，手工蘿蔔糕也很有特色。另外，店家的茶飲使用在地茶行茶葉，清爽回甘的口感相當受歡迎。



Q2：【古味食室】的交通是否方便？

A2： 店家鄰近捷運後驛站，步行3分鐘即可抵達，對通勤族來說格外方便。



Q3：【古味食室】的營業時間是什麼時候？

A3： 店家的營業時間為 06:00–13:20，涵蓋早餐與早午餐時段，每週六為公休日。



Q4：除了內用，【古味食室】是否提供外送服務？

A4： 目前店家與 UberEats 合作，提供三民區早餐外送服務，方便顧客在家或辦公室輕鬆享用早餐。



【古味食室】

地址：高雄市三民區北平一街162號

連絡電話：0958-583-162

官方 Instagram：https://rink.cc/9cw3t

Uber Eats 平台：https://rink.cc/lw8qc

Google 地標：https://rink.cc/i3d02

（最新資訊請以商家公告為準）